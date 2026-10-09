Pitbull scappa, le forze dell'ordine denunciano il proprietario per le orecchie tagliate

Ulteriori verifiche sono state avviate anche sul documento d’identità esibito durante le procedure di identificazione

Un pitbull di sei anni è stato soccorso mentre vagava sulla carreggiata di una strada provinciale a Marcianise, con un potenziale pericolo sia per la circolazione sia per la propria incolumità. Al termine degli accertamenti, la Polizia Provinciale di Caserta ha disposto il sequestro dell’animale e denunciato a piede libero il proprietario, un uomo di 43 anni residente in città, per l’ipotesi di maltrattamento di animali.L’intervento è scattato durante un servizio di pattugliamento degli agenti coordinati dal comandante Biagio Chiariello. Per recuperare il cane e metterlo in sicurezza è stato richiesto anche il supporto del personale dell’Asl di Caserta.Le orecchie tagliate e gli accertamentiUna volta recuperato il pitbull, le verifiche hanno permesso di risalire al proprietario. Durante i controlli, gli agenti avrebbero constatato che il cane aveva le orecchie tagliate, una pratica vietata dalla normativa vigente, salvo comprovate necessità terapeutiche.L’uomo è stato convocato presso il comando della Polizia Provinciale per fornire spiegazioni sull’intervento subito dall’animale, ma non avrebbe saputo documentarne le ragioni.Ulteriori verifiche sono state avviate anche sul documento d’identità esibito durante le procedure di identificazione, risultato privo del microchip integrato previsto per la carta d’identità elettronica.Il cane affidato alle cure necessarieSulla base degli elementi raccolti, il 43enne è stato denunciato alla Procura competente per l’ipotesi di maltrattamento di animali. Il pitbull è stato contestualmente sottoposto a sequestro e affidato alle cure necessarie.L’operazione rientra nell’attività di vigilanza svolta dalla Polizia Provinciale per contrastare gli illeciti e tutelare il benessere animale. Le eventuali responsabilità del proprietario saranno accertate nel corso del procedimento.