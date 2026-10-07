Picchiato dai parenti di una donna, infermiere riesce comunque a salvare un paziente

Solo il tempestivo intervento delle guardie giurate ha consentito al sanitario di divincolarsi e mettersi al sicuro

Prima l’aggressione, poi un intervento salvavita. È stata una notte di paura e tensione quella vissuta al Pronto Soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove un infermiere è stato aggredito verbalmente e fisicamente mentre era in servizio. Nonostante le lesioni e lo stato di forte agitazione seguito all’episodio, il sanitario è tornato al lavoro e, poco dopo, ha riconosciuto in tempo i segnali di un infarto in corso in un paziente. A darne notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate.L’episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 21.30. L’infermiere stava facendo entrare dalla sala d’attesa un turista spagnolo arrivato in ospedale con importanti sintomi di affanno e una fibrillazione atriale di prima insorgenza.Proprio mentre si apprestava ad accompagnarlo all’interno, una paziente di 87 anni, già conosciuta dal personale del Pronto Soccorso per i frequenti accessi legati ai trattamenti dialitici e giunta quella sera per un quadro di astenia, si sarebbe posizionata davanti alla porta del triage impedendo il passaggio.«O entro io o non entra nessuno», avrebbe urlato la donna.La situazione è rapidamente degenerata. Dai piani inferiori sono arrivati alcuni familiari dell’anziana, che avrebbero iniziato a inveire contro l’infermiere. La tensione è salita fino all'aggressione fisica. Solo il tempestivo intervento delle guardie giurate ha consentito al sanitario di divincolarsi e mettersi al sicuro.Nonostante quanto accaduto, l’infermiere è riuscito a portare il turista spagnolo nella sala visite e ad avviare il monitoraggio e le prime cure. Il professionista, ancora in uno stato di forte tachicardia e agitazione per l’aggressione appena subita, ha quindi continuato a svolgere il proprio lavoro.Dopo aver denunciato l’accaduto alla polizia e aver ricevuto le cure dai colleghi, con il chirurgo che ha riscontrato le lesioni riportate e stabilito una prognosi di cinque giorni, l’infermiere è tornato nuovamente in servizio.Ed è proprio durante il monitoraggio del paziente spagnolo che si è accorto che qualcosa stava cambiando.Il tracciato elettrocardiografico ha mostrato una trasformazione compatibile con un ECG STEMI, ovvero un infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST, una condizione che richiede un intervento immediato.A quel punto è scattata l’emergenza. Il turista è stato trasferito d’urgenza in UTIC, l’Unità di Terapia Intensiva Coronarica, per ricevere le cure necessarie.Una vicenda che, nell’arco di poche ore, ha messo insieme aggressione, paura e violenza, ma anche professionalità e prontezza. Ferito e ancora provato da quanto accaduto, l’infermiere non ha smesso di svolgere il proprio compito e ha riconosciuto tempestivamente un quadro cardiaco potenzialmente letale, contribuendo così a evitare conseguenze peggiori per il paziente.