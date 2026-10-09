Picchia la compagna davanti al figlio, bloccato con lo spray al peperoncino

Le dichiarazioni raccolte dai carabinieri hanno fatto emergere un quadro di presunti maltrattamenti familiari protratti nel tempo

Momenti di tensione nella notte ad Arzano, dove un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in un appartamento dopo una segnalazione di lite arrivata al numero di emergenza 112.Sul posto sono arrivati i carabinieri della Sezione radiomobile di Casoria e quelli della stazione di Arpino, frazione di Casoria. Alla vista delle forze dell’ordine, il 47enne, che sarebbe stato in stato di ebbrezza, avrebbe iniziato a spintonare i militari, arrivando poi a scagliare contro di loro diversi oggetti presenti nell’abitazione.Necessario lo spray al peperoncinoBloccare l’uomo si è rivelato particolarmente difficile. Per riuscire a contenerlo, i carabinieri hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione, riuscendo infine a riportare la situazione sotto controllo.Una volta ristabilita la calma, i militari hanno ascoltato la compagna dell’uomo, una donna di 50 anni, che ha riferito di aver subito numerosi episodi di maltrattamento nel tempo.La denuncia della compagna davanti al figlio di 8 anniSecondo quanto raccontato dalla donna, la situazione sarebbe culminata proprio durante la notte, quando in casa era presente anche il figlio di 8 anni. Le dichiarazioni raccolte dai carabinieri hanno fatto emergere un quadro di presunti maltrattamenti familiari protratti nel tempo.Al termine dell’intervento, il 47enne è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.