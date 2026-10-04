Padre e figlio giù da un terrazzino al matrimonio: sono gravi

Dopo l’incidente sono intervenuti i soccorsi, che hanno disposto il trasferimento urgente dei due feriti con l’elisoccorso

Un bambino di 10 anni precipita da un terrazzino durante una festa di nozze e il padre, accorso per soccorrerlo, cade a sua volta nel tentativo di raggiungerlo. È il dramma avvenuto nel pomeriggio in una sala ricevimenti di Vieste, nel Foggiano, dove entrambi sono rimasti feriti.Il padre, 40 anni, ha riportato conseguenze gravissime ed è ricoverato in prognosi riservata. Il bambino, invece, avrebbe riportato la frattura di un arto inferiore e, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.Entrambi sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso.La doppia cadutaLa prima ricostruzione dell’incidente colloca l’episodio intorno alle 15. Il bambino si trovava sul terrazzino della struttura insieme ad alcuni coetanei quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitato per circa quattro o cinque metri, finendo nella struttura sottostante.Il padre sarebbe immediatamente accorso per prestargli aiuto. Nel tentativo di raggiungere il figlio, avrebbe però perso l’equilibrio precipitando a sua volta all’interno del vano.La caduta gli avrebbe provocato un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono state giudicate molto serie e la prognosi resta riservata.Indagano i carabinieriDopo l’incidente sono intervenuti i soccorsi, che hanno disposto il trasferimento urgente dei due feriti con l’elisoccorso. Il bambino è stato affidato alle cure dei sanitari mentre il padre è stato trasportato in una struttura specializzata per le gravi lesioni riportate.Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e posto l’area sotto sequestro.Gli investigatori stanno ora ricostruendo nel dettaglio quanto accaduto e verificando le condizioni di sicurezza del terrazzino e del vano in cui sono precipitati padre e figlio. Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura di Foggia.