Ossessionati dal nuovo compagno della ex, arrestato fratelli

Secondo la ricostruzione investigativa, la vittima sarebbe stata raggiunta in più occasioni da minacce, alcune delle quali particolarmente gravi

Sarebbero andate avanti con minacce e molestie le condotte contestate a due fratelli di Pozzuoli nei confronti del nuovo compagno della donna che aveva avuto una relazione con uno di loro. Un’escalation che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe provocato nella vittima un forte stato di ansia e il timore per la propria sicurezza.La Polizia di Stato ha eseguito due diverse misure cautelari nei confronti dei fratelli, un 33enne e un 45enne, entrambi accusati di atti persecutori. Per il più giovane è scattato l’arresto, mentre al fratello è stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico.Le indagini del CommissariatoL’inchiesta è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli, che hanno raccolto elementi sulle presunte condotte persecutorie attribuite ai due indagati.Secondo la ricostruzione investigativa, la vittima sarebbe stata raggiunta in più occasioni da minacce, alcune delle quali particolarmente gravi, fino a generare una situazione di crescente preoccupazione per la propria incolumità.Il comportamento contestato ai due fratelli avrebbe avuto conseguenze anche sulla quotidianità dell’uomo. Per sottrarsi alle presunte molestie e alle minacce, infatti, la vittima sarebbe stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita.Paura e cambiamenti nella vita quotidianaGli elementi raccolti dagli investigatori avrebbero delineato una situazione caratterizzata da reiterati episodi persecutori, con conseguenze sul piano psicologico per la persona offesa.L’attività della Polizia ha portato quindi all’adozione di due misure differenti, calibrate sulle posizioni dei fratelli: il 33enne è stato sottoposto alla misura più restrittiva, mentre nei confronti del 45enne è stato disposto il divieto di avvicinamento, rafforzato dal controllo attraverso il dispositivo elettronico.Le indagini degli agenti proseguono per ricostruire nel dettaglio i singoli episodi e il contesto nel quale si sarebbero verificati.