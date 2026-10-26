CALCIO Operato alla testa il tifosi del Portici in fin di vita

otto ultras sono stati fermati e denunciati in relazione alle violenze esplose al termine dell’incontro

Resta in condizioni critiche il tifoso del Portici di 34 anni aggredito al termine della partita di Eccellenza tra Puteolana 1902 e Portici. L’uomo è stato colpito violentemente alla testa con un oggetto contundente, forse una mazza da baseball o una spranga, durante gli scontri scoppiati dopo il match. Nella notte è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’ospedale di Pozzuoli.Dopo l’operazione, il 34enne è stato sottoposto a una Tac per valutare le sue condizioni. Il quadro clinico resta particolarmente grave e i medici continuano a monitorarlo costantemente. La prognosi è strettamente riservata.Otto tifosi fermati e denunciatiIntanto, nella notte, otto tifosi sono stati fermati e denunciati in relazione alle violenze esplose al termine dell’incontro. Si tratta di persone tutte residenti a Pozzuoli, per le quali è scattata una denuncia per rissa.Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica degli scontri e accertare le responsabilità dei partecipanti. Sono in corso anche le attività di identificazione degli altri coinvolti.Gli scontri in via Montenuovo Licola PatriaSecondo le prime ricostruzioni, alla violenza avrebbero preso parte complessivamente una quarantina di sostenitori delle due squadre. Il confronto sarebbe avvenuto in via Montenuovo Licola Patria, a seguito di un’imboscata che sarebbe stata tesa dagli ultrà della squadra di casa.Nel corso degli scontri il tifoso del Portici è stato raggiunto alla testa da un colpo inferto con un oggetto contundente. Le circostanze dell’aggressione, così come il ruolo delle singole persone coinvolte, sono ora al vaglio degli investigatori.Gli accertamenti proseguono per chiarire l’esatta sequenza dei fatti e individuare tutti i responsabili delle violenze. Resta alta l’attenzione sulle condizioni del 34enne, ricoverato dopo l’intervento chirurgico e tuttora sottoposto a stretto controllo medico.