POLEMICHE Ognissanti, degrado al cimitero

Accanto alle preoccupazioni per la viabilità, i residenti richiamano l'attenzione sulle condizioni del decoro urbano lungo la strada che conduce al cimitero

A Napoli, nella zona del cimitero di Poggioreale, tornano le proteste di abitanti e commercianti di via Santa Maria del Pianto. Nel mirino le restrizioni alla circolazione previste per le giornate di maggiore afflusso e le criticità legate alla pulizia e alla manutenzione della strada. Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha inviato una nota ad ASIA e agli uffici competenti per chiedere verifiche sui servizi e un intervento straordinario.Alla vigilia della commemorazione dei defunti, si riaccendono le segnalazioni dei residenti e dei commercianti nell'area del cimitero di Poggioreale. Nella mattinata di oggi, gli abitanti di via Santa Maria del Pianto hanno denunciato l'affissione dei cartelli di divieto di sosta e l'introduzione delle limitazioni alla circolazione predisposte dal Comune di Napoli per il 24, 25 e 31 ottobre e per l'1 e il 2 novembre.Le misure sono finalizzate a gestire l'aumento dei visitatori atteso in occasione della ricorrenza, ma secondo i cittadini potrebbero comportare disagi significativi per chi vive e lavora quotidianamente nella zona. Le criticità sono state rappresentate al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto le segnalazioni.Rifiuti, foglie e macerie lungo la stradaAccanto alle preoccupazioni per la viabilità, i residenti richiamano l'attenzione sulle condizioni del decoro urbano lungo la strada che conduce al cimitero. Le immagini inviate e i sopralluoghi segnalati documenterebbero la presenza di foglie secche, rifiuti e sacchetti accumulati sui marciapiedi e ai margini della carreggiata.Vengono inoltre denunciati episodi di abbandono di materiali ingombranti e macerie in prossimità delle mura, oltre a diversi tratti del manto stradale che, secondo le segnalazioni, avrebbero bisogno di interventi di manutenzione.Una situazione che, in vista delle giornate dedicate alla visita dei defunti, riporta al centro il tema della cura degli spazi pubblici e della necessità di garantire condizioni adeguate sia ai residenti sia alle persone che raggiungeranno il cimitero.La richiesta di intervento ad ASIA e agli uffici competentiBorrelli ha sottolineato la necessità di conciliare la gestione dei flussi di visitatori con le esigenze quotidiane di chi abita e lavora nell'area.«Comprendiamo la necessità da parte dell'amministrazione di regolamentare il traffico in vista di un afflusso straordinario di persone per la commemorazione dei defunti, ma è altrettanto fondamentale prestare ascolto alle esigenze di chi vive e lavora in via Santa Maria del Pianto ogni giorno», ha dichiarato il deputato.L'esponente di Alleanza Verdi-Sinistra ha quindi evidenziato l'importanza di individuare soluzioni che non penalizzino eccessivamente i residenti e di assicurare, nello stesso tempo, adeguati servizi di pulizia e manutenzione.Per questo motivo, ha spiegato, è stata inoltrata una nota ad ASIA e agli uffici competenti per verificare la programmazione degli interventi di spazzamento e richiedere un'operazione straordinaria di pulizia e rimozione dei rifiuti ingombranti.L'obiettivo è migliorare le condizioni della zona in vista delle giornate di maggiore affluenza, garantendo maggiore decoro e attenzione alle necessità di cittadini e visitatori.