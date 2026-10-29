COSA CAMBIA Nuovo codice della strada: pedoni obbligati e rendersi visibili

Tra le novità previste c’è l’obbligo per il pedone di fermarsi prima di iniziare l’attraversamento sulle strisce

Rendersi visibili, verificare che i conducenti si siano accorti della propria presenza e attraversare soltanto dopo aver controllato che i veicoli rallentino. Sono alcune delle nuove disposizioni previste per i pedoni dal pacchetto di norme sul Codice della strada approvato dal Consiglio dei ministri. Le nuove regole, secondo quanto previsto, entreranno in vigore da aprile 2027 e introducono obblighi più stringenti, con sanzioni che possono arrivare fino a 320 euro.Il provvedimento punta a disciplinare in maniera più dettagliata il comportamento di chi si muove a piedi, sia in prossimità delle strisce pedonali sia negli attraversamenti fuori dagli spazi dedicati. Particolare attenzione viene riservata alle situazioni di scarsa visibilità e ai comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.Attraversare sulle strisce: prima bisogna verificare che il conducente si fermiTra le novità previste c’è l’obbligo per il pedone di fermarsi prima di iniziare l’attraversamento sulle strisce, accertarsi che il conducente del veicolo in arrivo lo abbia visto e verificare che il mezzo abbia effettivamente iniziato a rallentare.Non sarà quindi sufficiente impegnare l’attraversamento confidando che l’automobilista si fermi. Il pedone dovrà assicurarsi che il veicolo abbia riconosciuto la sua presenza e stia dando la precedenza.La violazione di questi obblighi può comportare una multa da 40 a 160 euro.Le regole di notte: obbligo di rendersi visibiliLe nuove disposizioni riguardano anche il comportamento dei pedoni durante le ore notturne.Quando l’illuminazione stradale è presente soltanto su un margine della carreggiata, i pedoni potranno camminare esclusivamente sul lato illuminato. Per chi non rispetta questa indicazione è prevista una sanzione da 25 a 100 euro.Fuori dai centri abitati, in assenza di illuminazione, sarà inoltre necessario rendersi visibili quando si cammina sulla carreggiata. Per farlo si potrà utilizzare:un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;un dispositivo di segnalazione che proietti una luce arancione in orizzontale e in tutte le direzioni;un altro adeguato dispositivo di illuminazione.In mancanza di uno di questi accorgimenti, la sanzione prevista va da 40 a 160 euro.Come attraversare: attenzione ai movimenti e alla traiettoriaIl nuovo Codice della strada richiama inoltre i pedoni all’obbligo di prestare la massima attenzione durante l’attraversamento, per evitare incidenti e situazioni di pericolo per sé e per gli altri utenti.Chi attraversa dovrà astenersi dal compiere movimenti repentini, imprevedibili o cambi di traiettoria, salvo situazioni di necessità.Prima di iniziare l’attraversamento, sarà necessario fermarsi e verificare che i conducenti dei veicoli in arrivo abbiano visto il pedone e si siano fermati per concedergli la precedenza.Anche in questo caso, per la violazione degli obblighi è prevista una multa da 40 a 160 euro.Attraversamenti fuori dalle strisce: precedenza ai veicoliLe nuove disposizioni disciplinano anche gli attraversamenti effettuati fuori dalle strisce pedonali.In queste situazioni, il pedone dovrà prestare attenzione al traffico, scegliere il momento più favorevole per attraversare e dare la precedenza ai veicoli in transito.L’attraversamento dovrà avvenire in linea perpendicolare rispetto alla carreggiata, evitando cambi di traiettoria non necessari.Per chi non rispetta queste regole è prevista una sanzione da 25 a 100 euro.Rotatorie e strade pericolose: ampliato l’elenco dei divietiIl pacchetto di norme amplia anche l’elenco degli attraversamenti vietati, includendo le rotatorie. Attraversare in questi punti può comportare una multa da 25 a 100 euro.Sono inoltre previste sanzioni per chi attraversa la carreggiata in situazioni particolarmente rischiose, tra cui:fuori dai centri abitati, in prossimità o in corrispondenza di curve e dossi;correndo o senza fermarsi quando si sbuca tra auto parcheggiate, veicoli incolonnati o altri ostacoli che limitano la visuale.In questi casi la multa va da 40 a 160 euro.Strade con carreggiate separate e autostradeUn capitolo specifico riguarda le strade con carreggiate separate da barriere.Fuori dagli attraversamenti pedonali, sarà vietato attraversare anche quando le strisce si trovano a una distanza superiore ai cento metri.La violazione è punita con una multa da 40 a 160 euro, che sale a 80-320 euro sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.Viene infine ribadito il divieto di attraversare le strade sulle quali non è consentita la circolazione dei pedoni. Per chi viola questa disposizione è prevista una sanzione da 80 a 320 euro.Le nuove regole puntano a rendere più sicuri gli attraversamenti e a responsabilizzare i pedoni nei comportamenti quotidiani, introducendo obblighi specifici anche nelle situazioni in cui la visibilità è ridotta o il traffico presenta particolari rischi.