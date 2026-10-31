FREDDO Novembre parte con un forte calo delle temperature

La prima settimana di novembre potrebbe risultare particolarmente fredda rispetto alle medie climatiche del periodo

Una massa d’aria fredda in arrivo dall’Europa orientale e dai Balcani raggiungerà il Mediterraneo nella prima settimana del mese. Attese piogge e temporali al Sud e lungo l’Adriatico, mentre al Nord e sulle regioni tirreniche prevarrà il tempo stabile, ma con il rischio delle prime gelate notturne.L’inizio di novembre sarà caratterizzato da un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche sull’Italia. Secondo le previsioni di Meteo.net, una massa d’aria fredda proveniente dall’Europa orientale e dai Balcani raggiungerà il Mediterraneo, determinando un sensibile calo delle temperature e una fase di maltempo soprattutto sulle regioni meridionali e lungo il versante adriatico.La configurazione sarà favorita dalla presenza di un’area di alta pressione tra il Regno Unito e la Scandinavia. Questa struttura atmosferica ostacolerà il normale ingresso delle perturbazioni atlantiche e favorirà la discesa di correnti fredde continentali verso l’Europa meridionale.L’aria fredda attraverserà l’Europa orientale e i Balcani, raggiungendo il Mediterraneo centrale e la penisola italiana. Qui contribuirà alla formazione di una circolazione ciclonica, destinata a richiamare ulteriore aria fredda e ad alimentare l’instabilità atmosferica.Temperature in forte calo: fino a 6-8 gradi sotto la mediaLa prima settimana di novembre potrebbe risultare particolarmente fredda rispetto alle medie climatiche del periodo. In alcune zone le temperature potrebbero scendere fino a 6-8 gradi al di sotto dei valori abituali, con effetti che, secondo l’analisi, potrebbero proseguire anche nella settimana successiva.Il quadro sarà tuttavia differente tra le varie aree del Paese. Al Nord e sul medio-alto versante tirrenico il tempo dovrebbe mantenersi prevalentemente asciutto e soleggiato, mentre le condizioni più instabili interesseranno il Mezzogiorno, la Sicilia e le regioni affacciate sull’Adriatico.Nord e versante tirrenico: sole, ma rischio gelateAl Nord e sulle regioni del medio-alto Tirreno, le barriere alpine e appenniniche limiteranno gli effetti delle correnti più umide. Sono quindi attese giornate in prevalenza stabili, con ampie schiarite e precipitazioni generalmente assenti.Il tempo soleggiato, tuttavia, non impedirà un significativo abbassamento delle temperature. Le massime potrebbero risultare inferiori di 3-5 gradi rispetto alle medie climatiche.Le condizioni più fredde si avvertiranno soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino. Con cieli sereni e un maggiore raffreddamento del terreno, le temperature minime potranno scendere sotto i 5 gradi in diverse pianure e vallate. In alcune località i valori potrebbero avvicinarsi allo zero o scendere ulteriormente, favorendo le prime gelate della stagione.A rendere più pungente la sensazione di freddo contribuiranno anche i venti nord-orientali, che potranno accentuare il disagio termico nelle ore diurne.Maltempo al Sud, in Sicilia e lungo il medio-basso AdriaticoLa fase più perturbata è attesa sulle regioni meridionali, sulla Sicilia e lungo il medio-basso versante adriatico. In queste aree la circolazione ciclonica mediterranea, insieme all’esposizione alle correnti di grecale e tramontana, favorirà precipitazioni diffuse e un ulteriore calo delle temperature.Nel corso della settimana potranno verificarsi piogge persistenti, rovesci e temporali localmente intensi. Tra le zone maggiormente esposte figurano le fasce costiere e ioniche di Puglia, Calabria e Sicilia.I fenomeni potrebbero insistere per più giorni, con accumuli di pioggia anche consistenti nelle aree interessate più a lungo dalle precipitazioni. Per il Mezzogiorno, dunque, l’arrivo del freddo sarà accompagnato anche da una fase di maltempo potenzialmente significativa.Neve sull’Appennino: fiocchi fino a 1.000 metriL’irruzione fredda potrebbe riportare la neve lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, con quote differenti a seconda dei settori.Sull’Appennino centrale la quota neve potrebbe abbassarsi fino a 1.000-1.200 metri, soprattutto lungo i versanti orientali, maggiormente esposti alle correnti fredde provenienti dall’Adriatico.Sull’Appennino meridionale, invece, le nevicate potrebbero interessare inizialmente le quote più elevate, intorno ai 1.400-1.600 metri.Il quadro delineato dalle previsioni per l’avvio di novembre è quindi quello di un’Italia divisa tra un Nord e un versante tirrenico più stabili, ma esposti a un marcato raffreddamento, e un Sud interessato da precipitazioni, temporali e possibili nevicate sui rilievi. L’evoluzione della circolazione atmosferica sarà determinante per definire durata e intensità dei fenomeni.