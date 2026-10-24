L'ALLARME Narcotizzata e derubata in casa

due persone vestite con abiti simili alle uniformi dei carabinieri sarebbero riuscite a entrare nell’abitazione

Furto ai danni di un’anziana a Catona, frazione di Ascea, nel Cilento. Secondo le prime informazioni, due persone, vestite con abiti simili alle uniformi dei carabinieri, sarebbero riuscite a entrare nell’abitazione della donna e a portare via gioielli e denaro contante. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre i militari indagano per identificare i responsabili.Il raggiro e il furto nell’abitazioneStando alle prime ricostruzioni, i due avrebbero bussato alla porta dell’anziana presentandosi con un abbigliamento simile a quello utilizzato dai carabinieri. In questo modo sarebbero riusciti a guadagnare la fiducia della donna e a introdursi in casa.Una volta all’interno, avrebbero sottratto preziosi e contanti, per poi allontanarsi. La donna avrebbe dato l’allarme dopo essersi ripresa e aver constatato quanto accaduto.Da verificare l’ipotesi della sostanza che avrebbe fatto perdere conoscenza alla donnaTra gli aspetti al vaglio degli investigatori c’è anche la possibilità che all’anziana sia stata somministrata una sostanza in grado di provocarle una perdita di conoscenza. Si tratta, al momento, di una circostanza ancora da accertare, così come restano da ricostruire nel dettaglio le modalità con cui i presunti responsabili sarebbero entrati nell’abitazione e avrebbero compiuto il furto.I carabinieri stanno lavorando per raccogliere gli elementi utili alle indagini e risalire all’identità delle persone coinvolte.L’allarme sui raggiri ai danni degli anzianiL’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno dei furti e delle truffe ai danni delle persone anziane nel Cilento. In alcuni casi, i malviventi fanno leva sulla fiducia nei confronti delle istituzioni e si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine per riuscire a entrare nelle abitazioni.Le indagini dovranno chiarire quanto accaduto a Catona e verificare tutte le circostanze riferite, nel rispetto della presunzione di innocenza fino agli eventuali accertamenti giudiziari.