TRASPORTI Napoli-Ottaviano-Sarno, cambiano le corse della Circumvesuviana

L’intervento consentirà di aumentare il numero delle corse cadenzate tra Sarno e Napoli, che passeranno da 28 a 29 al giorno

Novità per i pendolari della linea ferroviaria Napoli-Ottaviano-Sarno. Da lunedì 26 ottobre 2026 entreranno in vigore alcune modifiche al programma di esercizio predisposte da EAV per migliorare l’offerta di trasporto, soprattutto nelle prime ore della mattina e nelle fasce caratterizzate da una maggiore richiesta di mobilità. Gli interventi riguarderanno il collegamento verso Napoli e l’introduzione di una nuova corsa tra Poggiomarino e Sarno.Da Sarno a Napoli: una corsa in piùLa prima modifica interessa la tratta in direzione Napoli. La corsa Poggiomarino-Napoli via Ottaviano delle ore 5:54 sarà sostituita da una corsa con partenza da Sarno alle 5:54 e destinazione Napoli.L’intervento consentirà di aumentare il numero delle corse cadenzate tra Sarno e Napoli, che passeranno da 28 a 29 al giorno. L’obiettivo è rafforzare il collegamento con il capoluogo campano e rispondere alle esigenze di chi utilizza il treno per raggiungere il luogo di lavoro o di studio nelle prime ore della giornata.Nuovo collegamento mattutino tra Poggiomarino e SarnoLa novità più significativa riguarda la tratta Poggiomarino-Sarno, dove le corse mattutine passeranno da una a due.Dal 26 ottobre sarà infatti attivata una nuova corsa accelerata, con partenza da Poggiomarino alle 5:59 e arrivo a Sarno alle 6:15. Il nuovo collegamento sarà cadenzato a 30 minuti rispetto alla corsa successiva, prevista in partenza alle 6:29.La nuova soluzione punta a rendere più agevoli gli spostamenti nelle prime ore del mattino, offrendo un’ulteriore possibilità di viaggio a chi deve raggiungere Sarno.Le altre tratte restano invariateEAV precisa che non sono previste modifiche per i collegamenti nelle altre due direzioni interessate dal programma di esercizio.In particolare:Napoli-Sarno: restano confermate tutte le corse attualmente in servizio.Sarno-Poggiomarino: nessuna variazione rispetto all’orario vigente.Le modifiche si concentrano quindi su specifici collegamenti mattutini, senza cambiare il servizio previsto sulle restanti tratte.L’obiettivo: migliorare il servizio per i pendolariL’adeguamento degli orari rientra nel percorso di progressivo miglioramento dell’offerta ferroviaria portato avanti da EAV. L’intento dichiarato è aumentare l’accessibilità al servizio, agevolare gli spostamenti quotidiani e potenziare i collegamenti nelle fasce orarie in cui la domanda è più elevata.Per i viaggiatori della linea Napoli-Ottaviano-Sarno, la data da segnare sul calendario è dunque lunedì 26 ottobre 2026, quando entreranno in vigore i nuovi orari e sarà attivata la corsa delle 5:59 da Poggiomarino a Sarno.