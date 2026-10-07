Muore nell'incidente sull'A2, salva la fidanzata alla guida

Con la coppia viaggiava anche una seconda passeggera, che ha riportato lievi ferite ed è stata accompagnata in ospedale

È morto a 39 anni Lorenzo Tammone, originario di Viggiano e residente a Villa d’Agri, rimasto vittima di un incidente avvenuto ieri pomeriggio sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Il giovane viaggiava come passeggero su una Renault Twingo condotta dalla fidanzata quando l’utilitaria si è scontrata con un tir nel tratto compreso tra Campagna e Contursi, nel Salernitano.L’incidente si è verificato intorno alle 16.30, sulla carreggiata in direzione Nord, poco prima di una galleria. La dinamica dell’impatto non è ancora stata definita: gli accertamenti della Polizia Stradale dovranno chiarire perché l’auto sia finita contro il mezzo pesante.L'urto è stato particolarmente violento e ha provocato danni devastanti alla Renault, con la carrozzeria gravemente deformata. Per Tammone non c'è stato nulla da fare. Il 39enne, che lavorava in un’azienda dell’indotto Eni, è morto nell’incidente.La donna che si trovava al volante è invece rimasta illesa. Con la coppia viaggiava anche una seconda passeggera, che ha riportato lievi ferite ed è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Illeso anche il conducente del camion, rimasto profondamente scosso dopo lo schianto.Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori. La centrale operativa del 118 dell’Asl di Salerno ha inviato un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi. Presenti anche gli ausiliari dell’Anas, impegnati nelle attività connesse alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza dell’area.Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze per ricostruire la sequenza dell’incidente. Tra gli elementi al vaglio c’è anche l’ipotesi di un possibile colpo di sonno, che al momento resta soltanto una delle piste investigative e non trova ancora conferme.Gli investigatori stanno inoltre verificando la possibile presenza di immagini utili registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo l’autostrada. Al vaglio anche eventuali filmati acquisiti dalle dashcam di automobili e mezzi pesanti che si trovavano nella zona al momento dello schianto.Saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire con precisione cosa abbia provocato la perdita di controllo e il successivo impatto. Intanto, resta il dolore per la morte di Lorenzo Tammone, deceduto a 39 anni lungo quella strada che avrebbe dovuto essere soltanto un tratto del viaggio.