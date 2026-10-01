Muore incinta a 32 anni, il compagno: "Lotterò per la verità"

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso della giovane donna

Il dolore affidato ai social, poche parole per raccontare una tragedia che ha sconvolto una famiglia e un'intera comunità. Leonardo Magliano, compagno di vita di Giovanna Lo Chiatto, 32 anni, ha affidato alla pagina Facebook de Il Mattino il suo messaggio dopo la morte improvvisa della donna, deceduta ieri al nono mese di gravidanza.Giovanna, originaria di Forino e residente a Mercogliano, era ormai prossima al parto. Tra pochi giorni avrebbe dovuto nascere il piccolo Francesco. Un'attesa che si è trasformata in una tragedia, lasciando nello sconforto il compagno e i familiari della 32enne.«Amore mio non doveva andare così. Ma lotterò per te e per nostro figlio, perché giustizia sia fatta. Te lo prometto. Vi amo vite mie», ha scritto Leonardo nel messaggio pubblicato sui canali social de Il Mattino.Gli accertamenti sulla morteSulla vicenda sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso della giovane donna. La salma si trova all'obitorio dell'ospedale Moscati di Avellino, dove sarà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni.La Procura della Repubblica di Avellino ha avviato gli approfondimenti e sta acquisendo la documentazione relativa alla vicenda. Al momento l'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo, ma non risultano persone indagate.Saranno dunque gli accertamenti medico-legali e investigativi a chiarire cosa sia accaduto e le eventuali responsabilità, mentre in Irpinia resta profondo il dolore per la morte di Giovanna e del bambino che la donna portava in grembo.