Morto l'uomo trovato in strada in fin di vita

Tra le possibilità prese in considerazione dagli investigatori c'è anche quella che il 61enne possa essere rimasto vittima di un incidente avvenuto mentre lavorava

È morto dopo ore di agonia Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni trovato ieri pomeriggio privo di sensi in strada a Caivano. Trasportato d'urgenza in ospedale, era arrivato in condizioni gravissime: i medici avevano riscontrato un politrauma con lesioni molto serie. Oggi il suo cuore ha smesso di battere.Calignano, incensurato e residente a Orta di Atella, era stato soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale San Giuliano. Fin dal suo arrivo nella struttura sanitaria sono partiti gli accertamenti dei carabinieri, chiamati a ricostruire cosa fosse accaduto prima del ritrovamento.L'ipotesi dell'incidente sul lavoroTra le possibilità prese in considerazione dagli investigatori c'è anche quella che il 61enne possa essere rimasto vittima di un incidente avvenuto mentre lavorava. L'uomo era infatti un operaio del settore edile.Al momento, però, non ci sono elementi definitivi che consentano di stabilire dove e come si siano verificati i traumi che gli hanno provocato le gravissime condizioni. L'ipotesi dell'infortunio sul lavoro resta quindi al vaglio degli investigatori.Le indagini dei carabinieriGli accertamenti sono proseguiti durante le ore trascorse dal ricovero fino al decesso. I militari stanno cercando di ricostruire gli spostamenti dell'uomo e soprattutto la sequenza di eventi che ha preceduto il ritrovamento in strada.Saranno ora le ulteriori verifiche a chiarire se il politrauma sia effettivamente riconducibile a un incidente sul lavoro oppure a un'altra circostanza.La morte di Calignano potrebbe dunque aprire nuovi approfondimenti investigativi per stabilire con precisione le responsabilità e la dinamica dell'accaduto.