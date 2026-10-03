Morso da una vipera, bambino in elisoccorso al Santobono

La priorità dei sanitari resta quella di verificare le condizioni del piccolo e stabilire il percorso terapeutico più appropriato

Paura nella tarda mattinata a Vallo della Lucania per un bambino di 11 anni arrivato al pronto soccorso dell'ospedale San Luca con un sospetto morso di vipera. Il piccolo è stato sottoposto alle prime valutazioni e alle cure necessarie, ma i sanitari hanno successivamente disposto il trasferimento a Napoli per ulteriori accertamenti e per garantire l'assistenza in una struttura pediatrica specializzata.Il trasferimento in eliambulanzaPer accelerare le operazioni è stata attivata un'eliambulanza. Il bambino è stato quindi trasferito verso l'ospedale Santobono di Napoli, dove è stato previsto il prosieguo delle cure e del monitoraggio.La decisione di trasferirlo è arrivata dopo la valutazione effettuata dai medici del San Luca, in considerazione del sospetto di un morso provocato da un serpente velenoso.Gli accertamentiAl momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle circostanze in cui il bambino sarebbe stato morso né sull'entità delle conseguenze provocate dal contatto con l'animale.La priorità dei sanitari resta quella di verificare le condizioni del piccolo e stabilire il percorso terapeutico più appropriato. Il trasferimento al Santobono consentirà di effettuare tutti gli approfondimenti necessari.