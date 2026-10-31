L'AGGRESSIONE Minacce ai medici e pestaggio al vigilante, preso

i poliziotti sono stati avvicinati da una guardia giurata, che ha ricostruito quanto accaduto poco prima

L’uomo era in stato di agitazione all’interno di una struttura sanitaria di via Fontanelle. Dopo aver minacciato gli operatori, si è scagliato contro l’addetto alla sicurezza intervenuto per riportare la calma.Momenti di tensione in una struttura sanitaria di via Fontanelle, a Napoli, dove un uomo di 53 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver minacciato il personale sanitario e aggredito una guardia giurata.L’episodio è avvenuto durante il servizio di controllo del territorio. Gli agenti dei Commissariati Dante e San Carlo-Arena sono intervenuti sul posto in seguito a una segnalazione relativa alla presenza di un uomo in stato di agitazione, che stava minacciando gli operatori della struttura.Una volta arrivati, i poliziotti sono stati avvicinati da una guardia giurata, che ha ricostruito quanto accaduto poco prima. Secondo quanto riferito, il 53enne avrebbe minacciato il personale sanitario nel tentativo di ottenere un’ulteriore somministrazione di un farmaco.La situazione è ulteriormente degenerata quando l’addetto alla sicurezza è intervenuto per riportare la calma. Alla sua vista, l’uomo avrebbe iniziato a dare in escandescenza, fino a quando non è scaturita una colluttazione durante la quale ha aggredito la guardia giurata.L’intervento degli agenti ha consentito di riportare la situazione sotto controllo e di procedere all’arresto del 53enne.L’uomo dovrà rispondere di lesioni personali nei confronti di un addetto alla sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.