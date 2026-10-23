CAMORRA Minacce a don Patriciello, assolto il suocero del boss

Tra le frasi che gli venivano contestate figurava: «Ti uccido, ti uccido, ti do tre mesi di tempo, se ti uccido ora ti devo pagare»

Il Tribunale di Napoli Nord ha assolto Vittorio De Luca, 75 anni, suocero del boss di Caivano Domenico Ciccarelli, dalle accuse di minacce aggravate dal metodo mafioso nei confronti di don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo al Parco Verde, e di Bruno Mazza, responsabile dell’associazione “Un’infanzia da vivere”. La decisione riguarda fatti risalenti all’aprile 2022 e arriva a poche settimane dalla condanna dello stesso De Luca a tre anni di carcere per stalking aggravato dal metodo mafioso, in relazione a un diverso episodio avvenuto nel settembre 2025. La difesa annuncia che la nuova sentenza sarà utilizzata anche nell’appello contro la condanna precedente.Le accuse per la scritta vicino alla parrocchiaLa vicenda per cui De Luca è stato assolto risale all’aprile 2022, quando il settantacinquenne avrebbe affisso un pannello all’inferriata accanto al cancello pedonale della chiesa di San Paolo Apostolo. Sul cartello compariva la scritta «Bla Bla Pe Mo», ritenuta dagli investigatori un possibile messaggio intimidatorio rivolto a don Maurizio Patriciello.La scritta era stata collegata a un grave episodio verificatosi poche settimane prima: l’esplosione di un ordigno collocato davanti al cancello della parrocchia, un atto intimidatorio che aveva suscitato forte preoccupazione nella comunità del Parco Verde.Nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli era finito anche Bruno Mazza, responsabile dell’associazione “Un’infanzia da vivere” e componente del Comitato di Liberazione dalla Camorra dell’area nord di Napoli, di cui don Patriciello è stato uno dei fondatori.Mazza aveva indicato De Luca, in una chat del Comitato, come presunto autore della scritta. Secondo l’accusa, il settantacinquenne avrebbe reagito minacciandolo in un luogo pubblico e davanti ad altre persone.Tra le frasi che gli venivano contestate figurava: «Ti uccido, ti uccido, ti do tre mesi di tempo, se ti uccido ora ti devo pagare».L’assoluzione: «Ne bis in idem» e fatto insussistenteLe contestazioni erano articolate in tre capi d’imputazione, ma non hanno trovato conferma in giudizio. Il Tribunale di Napoli Nord ha assolto De Luca per il principio del ne bis in idem relativamente al capo A, ossia il divieto di essere giudicati due volte per il medesimo fatto, e perché il fatto non sussiste per i capi B e C.Il principio del ne bis in idem è stato applicato in relazione alle contestazioni riguardanti le minacce a don Patriciello, per le quali De Luca era già stato assolto in un precedente procedimento.La decisione è arrivata nonostante la richiesta della Procura, che aveva sollecitato una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione.L’assoluzione riguarda dunque le specifiche accuse esaminate in questo processo e non annulla automaticamente gli effetti di altre decisioni giudiziarie che coinvolgono l’imputato.La condanna per il proiettile consegnato durante la comunioneIl nome di De Luca era tornato al centro delle cronache giudiziarie per un episodio più recente, avvenuto il 28 settembre 2025. In quella circostanza, secondo quanto contestato, il settantacinquenne avrebbe consegnato a don Maurizio Patriciello un proiettile avvolto nella carta mentre il sacerdote distribuiva l’Eucaristia.Per questo episodio, il 9 ottobre scorso, il Tribunale di Napoli Nord lo ha condannato a tre anni di carcere per stalking aggravato dal metodo mafioso.Si tratta di un procedimento distinto da quello conclusosi con l’assoluzione sulle presunte minacce del 2022. La difesa, tuttavia, ritiene che la nuova pronuncia possa avere conseguenze anche sul giudizio relativo alla condanna più recente.La difesa annuncia l’appelloL’avvocato Gabriele Roberto Cerbo, difensore di De Luca, ha attribuito particolare rilievo alla sentenza di assoluzione, annunciando che sarà richiamata nei motivi d’impugnazione contro la condanna del 9 ottobre.«Questa sentenza di assoluzione è molto importante, rimette in discussione la condanna della settimana scorsa e sarà sicuramente oggetto dei motivi di appello che presenteremo contro quella sentenza», ha dichiarato il legale.La difesa punta dunque a valorizzare la decisione appena pronunciata nell’ambito della strategia processuale relativa all’altro procedimento.Restano distinti, sul piano giudiziario, i fatti del 2022 oggetto dell’assoluzione e l’episodio del settembre 2025 per il quale è stata emessa la condanna. Sarà l’eventuale giudizio d’appello a stabilire se vi siano elementi per modificare la decisione relativa a quest’ultima vicenda.