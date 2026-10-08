Mensa pagata, ma la bimba di due anni resta digiuna

«Nostra figlia è rimasta a scuola senza pranzo, nonostante il pasto fosse stato regolarmente prenotato e pagato», raccontano i genitori

Una bambina di appena due anni è rimasta senza pranzo a scuola, nonostante il pasto fosse stato regolarmente prenotato e pagato dalla famiglia. È accaduto a Olevano sul Tusciano, nel Salernitano, dove un errore nell'associazione dell'alunna al plesso scolastico avrebbe fatto arrivare il pranzo nella sede sbagliata.A raccontare quanto accaduto sono stati i genitori della piccola, che hanno inviato una segnalazione a Fanpage.it. Secondo quanto riferito dal padre, la famiglia sarebbe stata informata soltanto intorno alle 14, quando era ormai trascorsa più di un'ora dall'orario abituale di distribuzione dei pasti.Il pranzo finisce nell'altro plessoLa bambina frequenta il plesso di Monticelli, mentre il pasto destinato a lei sarebbe stato consegnato nella sede di Ariano. La famiglia sostiene di aver già segnalato il problema al Comune attraverso una Pec inviata il 26 settembre, senza però che la correzione fosse recepita in tempo per evitare l'errore.«Nostra figlia è rimasta a scuola senza pranzo, nonostante il pasto fosse stato regolarmente prenotato e pagato», raccontano i genitori. La piccola, secondo la loro ricostruzione, sarebbe stata tenuta in una stanza separata dagli altri bambini e, nell'attesa, si sarebbe addormentata con la testa appoggiata su un banco.Il servizio mensa viene normalmente effettuato tra le 12.30 e le 13. La famiglia, invece, sarebbe stata contattata soltanto dopo le 14.La famiglia: «Errore già segnalato»Nel racconto inviato dai genitori viene contestato soprattutto il fatto che il disguido fosse stato comunicato all'amministrazione già diversi giorni prima.«Non cerchiamo polemiche, ma riteniamo doveroso capire come sia potuto accadere che una bambina di due anni, con un pasto regolarmente pagato e prenotato, sia rimasta senza mangiare per un disguido amministrativo che era stato già segnalato giorni prima», scrive il padre.La famiglia riferisce inoltre di essersi rivolta anche alla scuola, dalla quale sarebbe stata indirizzata al Comune per la gestione della mensa.Il Comune: «Dati iniziali riferiti al plesso di Ariano»L'amministrazione comunale ha riconosciuto l'accaduto e si è scusata con la famiglia, avviando verifiche interne per ricostruire la sequenza degli eventi.Nella spiegazione fornita dal Municipio viene precisato che l'associazione iniziale della bambina al plesso di Ariano derivava dai dati inseriti nella domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica. Nell'istanza, infatti, sarebbe stato indicato Ariano invece di Monticelli, la sede effettivamente frequentata dalla piccola.Dopo la segnalazione ricevuta il 26 settembre, l'ufficio comunale avrebbe quindi modificato l'associazione attraverso la piattaforma Telemoney. La correzione, secondo quanto riferito dal Comune, potrebbe però non essere stata aggiornata in maniera tempestiva su tutti i sistemi e gli elenchi utilizzati il 6 ottobre.Da qui l'errore: il pasto della bambina è stato preparato e consegnato ad Ariano invece che a Monticelli, lasciando di fatto la piccola senza il pranzo previsto.