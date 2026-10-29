LA FUGA Impenna davanti ai carabinieri e scappa: arrestato

Durante la fuga, secondo quanto riferito dai carabinieri, avrebbe mantenuto una velocità elevata ed eseguito manovre considerate pericolose

Ha superato una pattuglia dei carabinieri impennando sulla ruota posteriore della moto, per poi allontanarsi a forte velocità tra le strade cittadine. Un uomo del 1989, residente a Casal di Principe, è stato arrestato nella prima mattinata di mercoledì 28 ottobre dai militari della locale Stazione. È gravemente indiziato di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale.Ha superato una pattuglia dei carabinieri impennando sulla ruota posteriore della moto, per poi allontanarsi a forte velocità tra le strade cittadine. Un uomo del 1989, residente a Casal di Principe, è stato arrestato nella prima mattinata di mercoledì 28 ottobre dai militari della locale Stazione. È gravemente indiziato di fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato mentre l’uomo era alla guida di una Honda Africa Twin. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il motociclista avrebbe sorpassato un’autoradio di servizio procedendo su una sola ruota, dando poi inizio alla fuga.

L’inseguimento tra le strade cittadine

Dopo il sorpasso, il centauro avrebbe accelerato, costringendo i militari a inseguirlo lungo le strade di Casal di Principe.

Durante la fuga, secondo quanto riferito dai carabinieri, avrebbe mantenuto una velocità elevata ed eseguito manovre considerate pericolose, mettendo potenzialmente a rischio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.

I militari lo avrebbero riconosciuto già nelle prime fasi dell’episodio. L’intervento si è concluso con l’arresto dell’uomo, ora gravemente indiziato dei reati contestati.

Le accuse dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il motociclista avrebbe sorpassato un’autoradio di servizio procedendo su una sola ruota, dando poi inizio alla fuga.



L’inseguimento tra le strade cittadine



Dopo il sorpasso, il centauro avrebbe accelerato, costringendo i militari a inseguirlo lungo le strade di Casal di Principe.



Durante la fuga, secondo quanto riferito dai carabinieri, avrebbe mantenuto una velocità elevata ed eseguito manovre considerate pericolose, mettendo potenzialmente a rischio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada.



I militari lo avrebbero riconosciuto già nelle prime fasi dell’episodio. L’intervento si è concluso con l’arresto dell’uomo, ora gravemente indiziato dei reati contestati.



Le accuse dovranno essere verificate nelle successive fasi del procedimento giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza.