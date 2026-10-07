Mattarella concede la grazia al gioielliere, ma non è Roggero

La richiesta è arrivata al Quirinale e, quattro anni dopo quella petizione, Mattarella ha concesso a Gianni una grazia parziale

Era il 18 febbraio 2008 quando tre rapinatori assaltarono la gioielleria di Guido Gianni, a Nicolosi, nel Catanese. Il commerciante, oggi 66enne, reagì sparando e uccise due dei banditi, ferendo il terzo. Disse di averlo fatto per difendere «me e mia moglie». Una vicenda giudiziaria lunga anni, che torna oggi alla ribalta anche per le analogie con il caso del gioielliere piemontese Mario Roggero.La rapinaQuel giorno i tre uomini entrarono nella gioielleria e aggredirono Gianni e la moglie, Maria Angela Distefano. Il gioielliere aprì il fuoco contro i rapinatori, colpendone tre: due morirono, mentre il terzo rimase ferito.Le successive perizie balistiche stabilirono che Gianni aveva sparato alle spalle dei banditi. Un elemento decisivo nel procedimento giudiziario, perché non gli venne riconosciuta la legittima difesa. Al termine dell'iter processuale, la condanna divenne definitiva: 12 anni e 4 mesi di reclusione per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento del terzo.La battaglia della moglieMaria Angela Distefano non ha mai accettato l'idea che il marito dovesse scontare una pena così lunga per quanto accaduto durante quella rapina. Nel 2022 decise quindi di promuovere una petizione su Change.org per chiedere la grazia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.«Ha difeso me, la sua vita, quella di un cliente e la nostra attività commerciale. Ed è per questo che ritengo che non possa pagare per la malvagità dei suoi assalitori», aveva dichiarato la donna.La richiesta è arrivata al Quirinale e, quattro anni dopo quella petizione, Mattarella ha concesso a Gianni una grazia parziale.La vicenda riporta così l'attenzione sul delicato confine tra legittima difesa e reazione a un'aggressione, tema tornato al centro del dibattito anche per il caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina.