Masso sul raccordo della Tangenziale, scatta la chiusura

Per il ripristino della normale circolazione sarà necessario attendere l’esito delle verifiche e la valutazione delle condizioni di sicurezza

Un masso si è staccato dal versante collinare che costeggia l’Asse Perimetrale Vomero-Pianura, facendo scattare la chiusura precauzionale di un tratto della strada. Il provvedimento riguarda entrambe le direzioni di marcia ed è stato disposto per consentire le verifiche sulle condizioni del versante e garantire la sicurezza degli automobilisti.La misura resterà in vigore per il tempo necessario a effettuare gli accertamenti tecnici e a individuare gli interventi utili a eliminare eventuali situazioni di pericolo. La priorità è verificare la stabilità dell’area da cui si è staccato il materiale roccioso e scongiurare ulteriori distacchi.Viabilità interrotta tra via Montagna Spaccata e via dello SportIl tratto interessato dalla chiusura è quello compreso tra lo svincolo di via Montagna Spaccata e lo svincolo di via dello Sport. La circolazione è interdetta in entrambe le direzioni, con possibili ripercussioni sugli spostamenti degli automobilisti che utilizzano quotidianamente l’asse viario.Restano invece percorribili gli altri tratti dell’Asse Perimetrale Vomero-Pianura e gli svincoli non interessati dall’ordinanza. La limitazione, dunque, non coinvolge l’intera arteria, ma esclusivamente il segmento individuato dal provvedimento.Per il ripristino della normale circolazione sarà necessario attendere l’esito delle verifiche e la valutazione delle condizioni di sicurezza.Diffidati i proprietari dei terreni privatiParallelamente alla gestione dell’emergenza, gli uffici comunali competenti hanno avviato le procedure nei confronti dei proprietari delle aree private dalle quali si è staccato il materiale roccioso.I proprietari sono stati formalmente diffidati a eseguire gli interventi di messa in sicurezza di propria competenza. L’obiettivo è intervenire sul versante interessato per ridurre il rischio di nuovi distacchi e tutelare chi transita lungo la strada.La questione riguarda quindi anche la sicurezza delle aree private che costeggiano l’asse viario, sulle quali dovranno essere realizzate le opere necessarie secondo le competenze individuate.In corso le valutazioni sugli interventi necessariIl Comune sta portando avanti le attività tecniche per definire quali ulteriori lavori siano necessari nell’area coinvolta. Le verifiche dovranno consentire di valutare le condizioni del versante e stabilire le misure da adottare per ripristinare una situazione di sicurezza.Al momento non è stata indicata una data per la riapertura del tratto chiuso. La circolazione potrà essere ripristinata quando saranno completati gli accertamenti e saranno garantite condizioni adeguate per il transito dei veicoli.Nel frattempo, gli automobilisti diretti verso le zone interessate dovranno tenere conto dell’interruzione tra via Montagna Spaccata e via dello Sport e utilizzare i percorsi alternativi disponibili.