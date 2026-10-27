VIABILITA' Massi pericolanti, il raccordo resta chiuso

Il raccordo rappresenta un collegamento importante per la mobilità cittadina

Resterà chiuso ancora per diversi giorni l’Asse perimetrale Vomero-Pianura, interdetto al traffico dal 9 ottobre dopo il distacco di materiale roccioso dal versante collinare durante una forte ondata di maltempo. La presenza di massi ancora pericolanti rende necessario un intervento di messa in sicurezza complesso. Il Comune di Napoli si sarebbe impegnato ad avviare nel corso della settimana le operazioni di rimozione, ma al momento non è stata fissata una data per la riapertura della strada.Il raccordo rappresenta un collegamento importante per la mobilità cittadina, perché unisce l’area del Vomero a via Cinthia e a Fuorigrotta. La chiusura sta causando disagi agli automobilisti, costretti a utilizzare percorsi alternativi per gli spostamenti tra i quartieri interessati.Al via le operazioni di rimozione dei massiSecondo quanto appreso da Fanpage.it, l’amministrazione comunale avrebbe previsto per questa settimana l’avvio delle operazioni tecniche di disgaggio, cioè la rimozione dei massi instabili che potrebbero staccarsi dal versante.L’intervento interesserà un’area privata e si preannuncia articolato. Proprio la necessità di eliminare ogni situazione di pericolo prima di consentire il ritorno alla circolazione rende difficile prevedere tempi brevi per la conclusione dei lavori.«Vigileremo sui tempi dei lavori affinché la strada sia riaperta al più presto», ha dichiarato Aniello Esposito, presidente della commissione Trasporti del Comune di Napoli.La chiusura dopo il maltempo del 9 ottobreL’Asse perimetrale è stato chiuso il 9 ottobre, quando una forte ondata di maltempo ha interessato Napoli. Il provvedimento è scattato dopo la caduta di un masso proveniente dal versante collinare, con conseguenti rischi per la sicurezza degli automobilisti.La chiusura interessa entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra lo svincolo di via Montagna Spaccata e quello di via dello Sport. Gli altri tratti dell’Asse perimetrale e gli svincoli non coinvolti dal provvedimento restano invece regolarmente percorribili.Diffida ai proprietari delle aree privateSulla vicenda è intervenuto anche Andrea Saggiomo, presidente della IX Municipalità Soccavo-Pianura, spiegando che gli uffici comunali competenti hanno diffidato i proprietari delle aree private dalle quali si è verificato il distacco del materiale roccioso, chiedendo loro di eseguire gli interventi di messa in sicurezza di propria competenza.«Siamo consapevoli dei disagi che questa situazione sta causando a molti cittadini e continueremo a fornire aggiornamenti tempestivi sull’evoluzione delle attività in corso», ha assicurato Saggiomo.Per gli automobilisti, dunque, l’attesa non è ancora finita. La riapertura dell’Asse perimetrale Vomero-Pianura dipenderà dall’avanzamento delle operazioni e dalla verifica delle condizioni di sicurezza del tratto interessato. Fino ad allora, il collegamento resterà interdetto al traffico.