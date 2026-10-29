L'AGGRESSIONE Mario preso a bastonate dagli Ultras, tutto il campionato a porte chiuse

Il provvedimento del Prefetto arriva dopo il ferimento di Mario Spedaliere, 34 anni, e tiene conto della gravità degli episodi di violenza

Tutte le partite casalinghe della Puteolana 1902, per la stagione calcistica 2026/2027, si disputeranno in assenza di spettatori. Il provvedimento è stato disposto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in seguito al ferimento del 34enne Mario Spedaliere e agli episodi di violenza attribuiti alla tifoseria di Pozzuoli. La misura è stata adottata per prevenire il rischio di nuovi episodi e tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.La decisione riguarda tutti gli incontri casalinghi della formazione flegrea per l’intera stagione 2026/2027 e comporta quindi l’assenza di pubblico sugli spalti nelle gare interne della società.La decisione dopo gli episodi di violenzaIl provvedimento del Prefetto arriva dopo il ferimento di Mario Spedaliere, 34 anni, e tiene conto della gravità degli episodi di violenza che, secondo quanto riportato dalle autorità, hanno coinvolto la tifoseria della Puteolana.Alla base della misura vi è anche il rischio che comportamenti analoghi possano ripetersi, con possibili conseguenze per la sicurezza dei cittadini e lo svolgimento delle manifestazioni sportive.L’obiettivo è prevenire ulteriori situazioni critiche, riducendo i rischi connessi alla presenza degli spettatori durante le partite casalinghe della squadra di Pozzuoli.Il ruolo dei comitati per la sicurezzaLa disposizione è stata adottata sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, nella riunione del 27 ottobre, e dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi il giorno successivo, il 28 ottobre.I due organismi hanno valutato la particolare gravità degli episodi e il concreto rischio di reiterazione di condotte violente, ritenendo necessario intervenire per tutelare l’ordine pubblico.La misura stabilita dal Prefetto si applicherà dunque a tutte le gare interne della Puteolana 1902 nella stagione in corso, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento degli incontri in condizioni di maggiore sicurezza.Per la società flegrea si tratta di una decisione che avrà conseguenze sull’intera stagione sportiva, privando la squadra del sostegno del pubblico nelle partite disputate in casa.