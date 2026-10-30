I CORTEI Manifestante offre le sfogliatelle alla polizia: cala la tensione

Il giovane ha deciso di avvicinarsi agli agenti per consegnare loro la colazione

Un piccolo gesto di solidarietà durante la manifestazione di protesta che sta attraversando Napoli. Carmine Barossa, studente-lavoratore di 23 anni, ha offerto sfogliatelle e cornetti ai poliziotti impegnati a presidiare uno dei varchi di ingresso al porto, accompagnando il dono con una frase semplice: «Questo è un gesto per ringraziarvi». L’episodio è avvenuto mentre il corteo stava attraversando via Reggia di Portici.

In un contesto di protesta e di presidio delle aree di accesso allo scalo marittimo, il giovane ha deciso di avvicinarsi agli agenti per consegnare loro la colazione. Un’iniziativa spontanea, pensata per esprimere riconoscenza nei confronti delle forze dell’ordine impegnate nel servizio di controllo e gestione della manifestazione.Il gesto di Barossa ha rappresentato un momento di distensione nel corso della mobilitazione, mostrando come anche un semplice dono possa diventare un’occasione di dialogo e rispetto tra manifestanti e agenti.