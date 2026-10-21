Manca il carburante, da oggi si fermano i bus Eav

Le misure sono state definite sulla base dell’attuale piano di consegna del carburante e potranno avere conseguenze sulla mobilità di numerosi territori

Disagi in arrivo per i pendolari e per chi ogni giorno utilizza i mezzi pubblici in Campania. Eav ha comunicato un piano di riduzioni e sospensioni dei collegamenti a causa delle difficoltà nell’approvvigionamento di gasolio, legate alla mancata consegna dei rifornimenti da parte dei distributori di carburante.La situazione potrebbe aggravarsi progressivamente nei prossimi giorni. Il programma diffuso dall’azienda prevede infatti un calendario di interventi che, a partire dal 21 ottobre, coinvolgerà un numero crescente di linee automobilistiche e servizi di supporto al trasporto ferroviario. Dal 24 ottobre, in assenza del ripristino delle normali forniture, potrebbero essere interessati anche alcuni collegamenti su rotaia.Le misure sono state definite sulla base dell’attuale piano di consegna del carburante e potranno avere conseguenze sulla mobilità di numerosi territori, dalla penisola sorrentina all’area vesuviana, fino ai collegamenti dell’area nolana e dell’isola di Procida.Dal 21 ottobre: prime riduzioni e sospensioni degli autobusLa prima fase del piano scatta oggi, mercoledì 21 ottobre. Per alcune linee sono previste riduzioni del servizio, mentre altre saranno completamente sospese.Le linee interessate dalle riduzioni delle corse sono:102106922924Più lungo, invece, l’elenco dei collegamenti per i quali è prevista la sospensione del servizio:009 Vico Spiaggia–Patierno–San Salvatore–Vico Equense310, 315704813, 816850906, 908, 909915, 919931949, 951954, 955971I provvedimenti potrebbero creare difficoltà soprattutto a chi utilizza abitualmente questi collegamenti per raggiungere il luogo di lavoro, le scuole o le stazioni ferroviarie.Dal 22 ottobre stop ad altre linee e ai servizi di supporto ai treniIl piano prevede un ulteriore ampliamento delle sospensioni a partire da giovedì 22 ottobre. Oltre ai servizi già interessati dai tagli, si fermeranno altre linee automobilistiche.Ecco l’elenco dei collegamenti aggiuntivi:007 Piano di Sorrento–Sant’Agata008 Meta–Alberi008 Meta–Massa Lubrense009 Circolare Vico009 Vico–Montechiaro Le Pietre920Nella stessa giornata saranno sospesi anche i servizi automobilistici di supporto alle tratte ferroviarie Licola–Torregaveta, Napoli–Poggiomarino, Napoli–Sarno e Napoli–Sorrento.La misura riguarderà inoltre tutti i servizi sostitutivi ferroviari effettuati dalla società D’Agostino Tour S.r.l. Si tratta di collegamenti che svolgono una funzione importante per garantire gli spostamenti quando il servizio ferroviario necessita di supporto su gomma: la loro sospensione potrebbe quindi complicare gli spostamenti degli utenti lungo le tratte interessate.Dal 23 ottobre aumentano le linee coinvolteLa terza fase del programma entrerà in vigore venerdì 23 ottobre, con ulteriori sospensioni che si aggiungeranno a quelle già annunciate.Le nuove linee automobilistiche interessate sono:101135144, 145910, 911, 918982Anche in questo caso, i provvedimenti si sommano alle interruzioni già previste nei giorni precedenti. Per chi utilizza più collegamenti nel corso della giornata, sarà quindi importante verificare con attenzione quali servizi resteranno effettivamente disponibili.Dal 24 ottobre possibili ripercussioni anche sul trasporto ferroviarioLa data del 24 ottobre rappresenta un passaggio particolarmente delicato. Secondo quanto comunicato da Eav, qualora non venissero ripristinate le regolari forniture di gasolio, le criticità potrebbero estendersi anche al trasporto ferroviario.Oltre ai servizi automobilistici già sospesi, saranno interrotti i collegamenti su gomma sull’isola di Procida. È inoltre prevista la sospensione del servizio ferroviario sulla linea Napoli–Piedimonte.L’eventuale coinvolgimento dei treni amplierebbe ulteriormente la portata dell’emergenza, rendendo più complessi gli spostamenti per una parte degli utenti che si affidano quotidianamente alla rete Eav.Dal 25 ottobre nuovi tagli nell’area nolana e su altre lineeIl calendario prosegue domenica 25 ottobre con un’ulteriore estensione delle sospensioni. Alle linee automobilistiche e ferroviarie già interessate dai provvedimenti si aggiungeranno i seguenti collegamenti:10, 11, 12, 1321256860903927932935, 937941Nella stessa data saranno sospesi anche i servizi automobilistici di supporto al trasporto ferroviario dell’area nolana.L’elenco evidenzia come le misure siano destinate ad ampliarsi giorno dopo giorno, qualora le difficoltà nella distribuzione del carburante non venissero superate.Pendolari e viaggiatori alle prese con un piano in evoluzioneL’emergenza gasolio rischia dunque di avere effetti progressivi sulla rete dei trasporti gestita da Eav. Il calendario distingue tra riduzioni delle corse e sospensioni complete, con nuovi provvedimenti programmati dal 21 al 25 ottobre e la possibilità di ulteriori conseguenze sul trasporto ferroviario.L’elemento decisivo resta il ripristino delle forniture di carburante: in base a quanto comunicato dall’azienda, la disponibilità effettiva dei rifornimenti condizionerà la possibilità di mantenere attivi i collegamenti.Per i passeggeri sarà fondamentale controllare gli aggiornamenti ufficiali di Eav prima di mettersi in viaggio, soprattutto se devono utilizzare le linee comprese nell’elenco o raggiungere una stazione attraverso i servizi automobilistici di supporto. Il programma comunicato fotografa infatti la situazione sulla base del piano di consegna attuale, mentre l’evoluzione dell’emergenza potrebbe determinare cambiamenti nei servizi disponibili.