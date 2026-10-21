Maltempo, prorogata l'Allerta Meteo sulla Campania

Nel dettaglio, l’avviso del Centro Funzionale segnala un rischio idrogeologico localizzato

La Campania si prepara a una nuova fase di instabilità meteorologica. Sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale e degli scenari previsti per le prossime ore, la Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta gialla valido in tutte le province campane dalla mezzanotte fino alle 16 di domani, giovedì 22 ottobre.Le previsioni indicano precipitazioni sparse e isolate, che in alcuni casi potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale. Sulle zone 1, che comprendono la Piana campana, Napoli, le isole e l’area vesuviana, sulla zona 2 dell’Alto Volturno e del Matese e sulla zona 4 dell’Alta Irpinia e del Sannio, i fenomeni dovrebbero progressivamente esaurirsi nel corso della mattinata.L’allerta riguarda l’intera regione, ma l’attenzione non è rivolta soltanto alla quantità di pioggia attesa. Le condizioni del territorio, infatti, potrebbero favorire criticità localizzate anche in presenza di precipitazioni non particolarmente intense.Rischio idrogeologico: possibili allagamenti e innalzamenti dei corsi d’acquaNel dettaglio, l’avviso del Centro Funzionale segnala un rischio idrogeologico localizzato. Tra gli effetti possibili figurano lo scorrimento superficiale delle acque sulle carreggiate, il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e gli allagamenti nelle zone depresse, dove l’acqua potrebbe accumularsi più facilmente.Da monitorare anche i livelli dei corsi d’acqua, che potrebbero innalzarsi rapidamente e provocare inondazioni nelle aree circostanti. Nelle zone 3, 5, 6, 7 e 8 sono inoltre possibili fenomeni di ruscellamento superficiale, con il trasporto di materiale lungo i pendii e nei punti interessati dal deflusso delle acque.Il quadro richiede quindi particolare attenzione nelle aree più esposte, soprattutto in prossimità di torrenti, impluvi, sottopassi e strade soggette ad accumuli d’acqua.Possibili frane e caduta di massi anche senza pioggiaTra le criticità indicate dalla Protezione Civile figurano anche possibili cadute di massi e fenomeni franosi occasionali nelle aree caratterizzate da una maggiore fragilità idrogeologica.A incidere possono essere diversi fattori, tra cui la saturazione dei terreni dovuta alle precipitazioni precedenti e gli effetti degli incendi boschivi verificatisi sul territorio. In queste condizioni, il suolo può risultare meno stabile e aumentare la vulnerabilità di pendii e versanti.L’avviso sottolinea inoltre un aspetto importante: alcuni fenomeni potrebbero verificarsi anche in assenza di precipitazioni. La mancanza di pioggia nelle singole località, quindi, non esclude del tutto la possibilità di criticità legate alle condizioni pregresse del terreno.La raccomandazione ai ComuniLa Protezione Civile regionale invita le autorità competenti ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e mitigare i rischi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di Protezione Civile.Le amministrazioni sono chiamate a valutare gli interventi più opportuni, sia strutturali sia organizzativi, per contrastare eventuali criticità e tutelare la sicurezza della popolazione.L’allerta gialla resterà in vigore su tutta la Campania fino alle ore 16 di giovedì 22 ottobre, salvo eventuali aggiornamenti legati all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.