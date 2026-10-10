Maltempo, grosso albero crolla sull'auto

Due automobili sono rimaste bloccate nel sottopasso e per recuperarle è stato necessario l’intervento della polizia municipale e dei vigili del fuoco

Pioggia intensa e problemi infrastrutturali hanno messo a dura prova la viabilità di Caserta nelle prime ore della giornata di ieri. Gli acquazzoni hanno aggravato le criticità di una rete stradale già alle prese con caditoie che non riescono a smaltire l’acqua, sottopassi soggetti ad allagamenti e rallentamenti legati ai cantieri aperti in città.La situazione più complicata si è registrata nel sottovia Maria Amalia di Sassonia, rimasto chiuso fino a mezzogiorno per la presenza di acqua sulla carreggiata. A provocare il ristagno sarebbe stato il malfunzionamento delle pompe di sollevamento, che non avrebbero garantito il corretto deflusso delle acque raccolte dalle caditoie.Due automobili sono rimaste bloccate nel sottopasso e per recuperarle è stato necessario l’intervento della polizia municipale e dei vigili del fuoco. La chiusura ha avuto pesanti conseguenze sul traffico, con code e rallentamenti tra viale Ellittico, la stazione ferroviaria, l’area della Reggia e il territorio di Casagiove.Disagi anche nelle borgate e sulla viabilità verso il PoliclinicoLe difficoltà hanno interessato anche i collegamenti tra San Leucio, Briano ed Ercole. Qui la pioggia si è sommata ai rallentamenti provocati dai lavori in via Camusso, con ripercussioni sulla circolazione nelle borgate e sulla variante Anas.Altri problemi sono stati segnalati in via Sossietta Scialla, lungo il percorso che conduce al Policlinico, e su diverse strade cittadine dove le caditoie ostruite hanno ostacolato il deflusso delle acque meteoriche.Le precipitazioni hanno così accentuato disagi già presenti, facendo emergere ancora una volta le difficoltà legate alla manutenzione delle infrastrutture e alla capacità della rete stradale di affrontare le piogge più intense.Piazza Vanvitelli, un grosso ramo finisce su un’auto parcheggiataA destare preoccupazione è stato anche quanto accaduto in piazza Vanvitelli, dove un ramo di grandi dimensioni si è staccato da un albero ed è precipitato su un’Audi in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a tagliare e rimuovere i rami caduti.Non si registrano feriti, ma l’episodio ha riacceso l’attenzione sulle condizioni del patrimonio arboreo cittadino e sulle verifiche necessarie per prevenire situazioni di pericolo. Resta da chiarire se l’albero fosse stato sottoposto a controlli e interventi di potatura.Sulla vicenda è intervenuto Pasquale Napoletano, ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che ha inviato una comunicazione formale ai commissari straordinari chiedendo di fare luce sugli interventi eseguiti e sulle criticità ancora aperte.«La caduta di un albero segnalata in piazza Vanvitelli riporta al centro dell’attenzione una questione che considero prioritaria: la tutela della pubblica incolumità messa a rischio da anni di mala gestio e dalle criticità economiche del Comune», ha dichiarato Napoletano.Il tema delle manutenzioni si intreccia con quello delle risorse finanziarie. Come segnalato dal dirigente Luigi Vitelli, gli accordi quadro triennali avviati durante l’amministrazione Marino sarebbero fermi e i relativi contratti attuativi non verrebbero sottoscritti per mancanza di fondi.Sicurezza stradale, sopralluogo dell’Associazione vittime della stradaNella stessa giornata, mentre la città affrontava allagamenti e rallentamenti, Biagio Ciaramella, portavoce dell’Associazione nazionale vittime della strada, ha effettuato un sopralluogo a Caserta. La visita, concordata con due funzionari del Provveditorato alle opere pubbliche e programmata nell’ambito dei contatti con il Ministero delle Infrastrutture, aveva l’obiettivo di verificare direttamente alcune situazioni già segnalate dall’associazione.Il percorso ha compreso via Acquaviva, dove sono state evidenziate criticità nel sottopasso pedonale, via Sossietta Scialla, i sottovia e le strade nell’area della Reggia, interessate da ristagni d’acqua. Nel sottopasso è stato necessario anche recuperare le auto rimaste in panne.L’associazione intende tornare a sottoporre alle autorità competenti gli elementi raccolti durante l’ispezione, chiedendo risposte sulle condizioni delle infrastrutture e sulle misure necessarie per migliorare la sicurezza.«La domanda che ci poniamo è come vengono spesi i soldi che dovrebbero essere destinati alla sicurezza stradale. Servono controlli e una rendicontazione puntuale per verificare che le risorse vengano utilizzate per gli scopi previsti e producano risultati concreti», ha osservato Ciaramella.Il portavoce ha richiamato in particolare gli obblighi di rendicontazione che riguardano gli enti locali nell’impiego dei proventi delle sanzioni stradali. Una questione che coinvolge Comuni e Province e che, secondo l’associazione, richiede verifiche puntuali anche per accertare l’effettiva destinazione delle risorse alla prevenzione e alla sicurezza.