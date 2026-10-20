Maltempo, allerta arancione in Campania

In queste aree, il passaggio dei fenomeni temporaleschi potrebbe provocare conseguenze rilevanti

La Campania si prepara ad affrontare una giornata di maltempo con criticità significative in diverse aree del territorio. La Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta meteo di livello Arancione, che scatterà dalla mezzanotte e resterà in vigore per tutta la giornata di mercoledì 21 ottobre.Le previsioni indicano la possibilità di precipitazioni locali o sparse, soprattutto nella prima parte della giornata, con rovesci e temporali che potranno raggiungere intensità moderata o forte. Le condizioni meteorologiche attese potrebbero determinare fenomeni di dissesto idrogeologico diffuso e criticità idrauliche localizzate, rendendo necessaria una particolare attenzione sia nelle aree urbane sia nei territori più fragili dal punto di vista geomorfologico.Allerta Arancione: le quattro zone interessateIl livello di allerta più elevato riguarda quattro delle aree in cui è suddiviso il territorio regionale per la gestione delle emergenze meteorologiche.Zona 1: Piana campana, Napoli, isole e area vesuviana.Zona 2: Alto Volturno e Matese.Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.Zona 4: Alta Irpinia e Sannio.In queste aree, il passaggio dei fenomeni temporaleschi potrebbe provocare conseguenze rilevanti, soprattutto laddove il territorio presenta condizioni di particolare vulnerabilità. L’intensità delle precipitazioni, anche se concentrata in intervalli di tempo limitati, potrebbe infatti mettere sotto pressione i sistemi di drenaggio e favorire l’instabilità dei versanti.Per tutte le altre zone della Campania è stata invece prevista un’allerta meteo di colore Giallo. Anche in queste aree, dunque, non si esclude la possibilità di disagi legati alla pioggia e ai temporali.Rischio idrogeologico, attenzione a frane e caduta massiTra gli aspetti più delicati evidenziati dalla Protezione Civile c’è il rischio di fenomeni franosi e di possibili cadute di massi nelle zone interessate dall’allerta Arancione.La situazione può risultare particolarmente critica nei territori caratterizzati da fragilità idrogeologica, dove le piogge intense possono compromettere la stabilità dei terreni e dei versanti. A rendere il quadro ancora più complesso contribuiscono gli effetti degli incendi boschivi verificatisi sul territorio: le aree colpite dalle fiamme possono presentare una maggiore vulnerabilità al ruscellamento e all’erosione, con conseguenze potenzialmente pericolose in caso di precipitazioni abbondanti.L’attenzione dovrà quindi concentrarsi soprattutto sui pendii, sulle aree già interessate da fenomeni di dissesto e sui tratti stradali esposti alla possibile caduta di materiale dalle zone circostanti.Corsi d’acqua sotto osservazione e possibili allagamentiLe criticità previste non riguardano soltanto i versanti. Su tutto il territorio regionale sono possibili significativi fenomeni di ruscellamento superficiale, con il conseguente trasporto di detriti e altri materiali.Le piogge potrebbero inoltre provocare un innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, fino a determinare esondazioni nelle aree limitrofe. Il rischio può aumentare in presenza di ostacoli al regolare deflusso dell’acqua, come restringimenti degli alvei, tombature e altre criticità locali.Particolare attenzione viene richiamata anche sugli ambienti urbani. Tra gli scenari possibili figurano:allagamenti di locali interrati e dei piani situati al livello della strada;accumuli d’acqua lungo le sedi stradali;difficoltà nel deflusso delle acque piovane attraverso tombini e reti di drenaggio;rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;tracimazioni con possibili ripercussioni nelle aree urbane depresse.Si tratta di fenomeni che possono verificarsi anche in tempi relativamente brevi quando le precipitazioni risultano particolarmente intense e le reti di raccolta non riescono a smaltire tutta l’acqua in arrivo.Mercoledì di attenzione per cittadini e amministrazioniL’allerta Arancione richiede particolare prudenza, soprattutto durante i periodi in cui sono previsti i rovesci più intensi. Le condizioni meteorologiche potrebbero cambiare rapidamente e provocare situazioni di pericolo anche in aree che normalmente non sono soggette ad allagamenti.È quindi opportuno evitare, quando possibile, di sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi e zone soggette ad accumuli d’acqua. Nei territori collinari e montani è consigliabile prestare attenzione ai versanti instabili e non avvicinarsi a scarpate o aree interessate da precedenti incendi.Le amministrazioni locali e gli organismi competenti sono chiamati a seguire l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e a valutare le eventuali misure precauzionali in base alle caratteristiche dei rispettivi territori.La giornata di mercoledì 21 ottobre si annuncia dunque delicata per buona parte della Campania. L’elemento determinante sarà l’intensità delle precipitazioni, soprattutto nelle prime ore della giornata, e la capacità del territorio di assorbire e smaltire rapidamente l’acqua. L’invito resta quello di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di adottare comportamenti prudenti per ridurre i rischi legati al maltempo.