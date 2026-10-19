I tir bloccano la Statale 268: Paesi Vesuviani in tilt

Alla base della protesta c'è il peso crescente del carburante sui conti delle aziende che lavorano nel trasporto su gomma

Il caro gasolio porta la protesta degli autotrasportatori sulle strade del Vesuviano. Dalle prime ore di lunedì 19 ottobre, la presenza di camion e tir sta creando difficoltà lungo alcuni dei principali collegamenti del territorio, in particolare nell'area compresa tra Palma Campania e Nola.A essere interessati sono gli snodi che collegano la viabilità locale alla Statale 268 del Vesuvio e agli ingressi dell'autostrada A30. Si tratta di percorsi utilizzati ogni giorno da lavoratori, pendolari e mezzi commerciali, con possibili ripercussioni sugli spostamenti dell'intera area.La mobilitazione non riguarda soltanto il territorio vesuviano. Altri disagi sono stati segnalati nei pressi di Caserta Sud e Napoli Nord, dove la protesta coinvolge ulteriori punti della rete autostradale. Una situazione che rende più complicati gli spostamenti e impone agli automobilisti di mettere in conto tempi di percorrenza più lunghi.Il costo del diesel mette in difficoltà le impreseAlla base della protesta c'è il peso crescente del carburante sui conti delle aziende che lavorano nel trasporto su gomma. Per gli autotrasportatori, il prezzo del gasolio rappresenta una spesa essenziale, difficile da assorbire quando i margini delle imprese sono già sottoposti a forti pressioni.Da qui la richiesta di un intervento immediato da parte del Governo. Gli operatori chiedono provvedimenti capaci di alleggerire i costi e impedire che i rincari compromettano la sostenibilità economica delle attività.La mobilitazione, partita nei giorni precedenti, è proseguita con una presenza più consistente dei mezzi pesanti nei punti strategici per il traffico commerciale. Le associazioni di categoria insistono sulla necessità di ottenere risposte in tempi rapidi, mentre la protesta continua a incidere sulla normale circolazione.La distribuzione alimentare risente dei rallentamentiA preoccupare è anche l'effetto che i blocchi possono avere sulla disponibilità delle merci. Quando i camion non riescono a raggiungere regolarmente i centri di distribuzione e i punti vendita, i ritardi possono ripercuotersi sull'intera filiera commerciale.In Campania vengono segnalate le prime difficoltà di approvvigionamento nei supermercati, soprattutto per quanto riguarda frutta e verdura. Si tratta di alimenti che richiedono rifornimenti frequenti e che possono risentire rapidamente delle interruzioni nella catena delle consegne.Se la protesta dovesse continuare, i ritardi potrebbero accumularsi, rendendo più complicato il rifornimento dei negozi e aumentando le difficoltà per commercianti e consumatori. L'effettiva entità delle conseguenze dipenderà dalla durata della mobilitazione e dall'andamento dei trasporti nelle prossime ore.Tra le infrastrutture logistiche coinvolte nel quadro dei disagi figurano anche gli interporti di Marcianise e Carinaro, snodi importanti per la movimentazione delle merci sul territorio regionale.Riflettori puntati sul confronto con SalviniLe richieste degli autotrasportatori sono ora rivolte al Governo e al confronto annunciato con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Le imprese attendono indicazioni concrete per affrontare l'aumento delle spese e contenere le ricadute sul settore.La questione riguarda un comparto fondamentale per il funzionamento della distribuzione commerciale: eventuali difficoltà prolungate possono coinvolgere non soltanto chi trasporta le merci, ma anche le aziende che le producono, i rivenditori e i cittadini.Nel frattempo, le forze dell'ordine seguono l'evoluzione dei presidi e monitorano le condizioni della circolazione nelle zone interessate, con particolare attenzione ai punti in cui la presenza dei mezzi pesanti può provocare rallentamenti.Palma Campania e Nola, attenzione ai collegamenti con la SS 268Per chi deve attraversare il Vesuviano, le aree intorno a Palma Campania e Nola restano quelle da tenere sotto osservazione, soprattutto per raggiungere la Statale 268 e gli accessi all'A30.La protesta potrebbe continuare a influire sulla viabilità anche nelle prossime ore. Prima di mettersi in viaggio è quindi opportuno verificare gli aggiornamenti sul traffico e considerare eventuali percorsi alternativi, quando disponibili.La mobilitazione mette in evidenza un problema che va oltre i disagi stradali: l'aumento del costo del carburante rischia di ripercuotersi sull'intero sistema dei trasporti e, attraverso i ritardi nelle consegne, sulla disponibilità dei prodotti destinati ai consumatori. La risposta delle istituzioni e l'evoluzione del confronto con le categorie interessate saranno decisive per capire come proseguirà la protesta.