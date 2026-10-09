Litigano per la precedenza, accoltellato alla nuca

La Polizia sta lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e identificare le tre persone che avrebbero preso parte alla lite

Una discussione per motivi di viabilità sarebbe degenerata in un’aggressione con un coltello nella periferia occidentale di Napoli. La vittima è un uomo di 28 anni, ferito alla nuca nelle prime ore di oggi, fortunatamente senza riportare lesioni gravi.Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista stava percorrendo via Mario Gigante quando avrebbe avuto un diverbio con tre persone. La discussione sarebbe poi sfociata in una colluttazione, durante la quale il giovane è stato colpito con un’arma da taglio.I soccorsi all’ospedale San PaoloIntorno alle 6, gli agenti del commissariato di Bagnoli sono intervenuti all’ospedale San Paolo, dove il 28enne era stato accompagnato per ricevere le cure necessarie.I medici hanno medicato la ferita alla nuca e, dopo gli accertamenti, hanno dimesso il paziente. Le lesioni sono state giudicate lievi.Le indagini per ricostruire l’aggressioneLa Polizia sta lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e identificare le tre persone che avrebbero preso parte alla lite. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto in via Mario Gigante e a definire le eventuali responsabilità.