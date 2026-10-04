Lite tra due camerieri di un locale finisce a coltellate

L’episodio si è verificato mentre la zona era particolarmente affollata, con numerose persone presenti per la serata

Una lite scoppiata all’interno di un’attività commerciale nel cuore della movida salernitana è degenerata fino a far comparire un coltello. È accaduto in serata in via Roma, dove due persone avrebbero iniziato a discutere per motivi ancora da chiarire, arrivando poi allo scontro fisico.Secondo le prime informazioni raccolte, i protagonisti della lite potrebbero essere due dipendenti dell’attività. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati ai fatti e, durante la colluttazione, sarebbe spuntata una lama con la quale uno dei due avrebbe colpito di striscio l’altro.L’episodio si è verificato mentre la zona era particolarmente affollata, con numerose persone presenti per la serata nel centro cittadino.L’intervento dei carabinieriSul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Salerno, agli ordini del capitano Riccardo Angeletti, insieme agli operatori del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla persona rimasta ferita.Le condizioni del ferito non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione. Intanto i militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della lite e chiarire cosa abbia provocato la reazione violenta.Attività chiusa per gli accertamentiIl locale è stato temporaneamente chiuso per consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili all’indagine.Gli investigatori stanno ascoltando le persone presenti e verificando ogni dettaglio della vicenda, compresa la dinamica con cui sarebbe stato utilizzato il coltello. Al momento, dunque, la ricostruzione resta al vaglio degli uomini dell’Arma.