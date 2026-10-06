Lite coltellate nella comunità di minori: uno è in codice rosso

Il secondo giovane coinvolto ha riportato ferite che sono state medicate direttamente sul posto dai sanitari

Due ragazzi sono rimasti feriti nel corso di una lite scoppiata questo pomeriggio all’interno di una comunità alloggio per minori di via Mascagni, a Giugliano in Campania. A intervenire sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile, chiamati dopo l’episodio avvenuto nella struttura.Stando a una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, la discussione sarebbe degenerata per ragioni che non sono state ancora chiarite. Durante la colluttazione, un altro minore avrebbe impugnato un coltello colpendo due coetanei. Dopo l’aggressione, il ragazzo si sarebbe allontanato dalla comunità facendo perdere le proprie tracce.Le conseguenze più serie hanno riguardato uno dei due feriti, affidato alle cure del personale del 118 e trasferito in codice rosso all’ospedale San Giuliano. Il secondo giovane coinvolto ha invece riportato ferite che sono state medicate direttamente sul posto dai sanitari.Sul luogo sono rimasti al lavoro i militari dell’Arma, impegnati a raccogliere le testimonianze e gli elementi utili a ricostruire con precisione la sequenza dei fatti. Ancora da chiarire cosa abbia provocato la lite, chi abbia materialmente utilizzato il coltello e in quali circostanze il minore sia riuscito ad allontanarsi dalla struttura.Le ricerche del giovane sono in corso, mentre proseguono gli accertamenti dei carabinieri per fare luce sull’accaduto e sulle eventuali responsabilità.