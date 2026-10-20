"Lei ha rapinato una gioielleria", truffa nei Paesi Vesuviani

Tutto sarebbe cominciato con il contatto di un uomo che si sarebbe presentato come un maresciallo dei carabinieri

La tecnica utilizzata sarebbe stata quella ormai tristemente nota del falso appartenente alle forze dell'ordine, affiancato da un presunto perito incaricato di ritirare gli oggetti di valore. Una messinscena studiata per generare paura e spingere la vittima a collaborare, nella convinzione di dover chiarire una situazione giudiziaria che la riguarderebbe direttamente.La donna, inizialmente intimorita dalla telefonata ricevuta, avrebbe creduto alla storia raccontata dall'interlocutore e si sarebbe resa disponibile a far controllare i gioielli presenti nella propria abitazione. Un passaggio decisivo per i truffatori, che puntavano a ottenere la consegna dei preziosi senza ricorrere a minacce esplicite.La telefonata sulla rapina e la consegna dei preziosiTutto sarebbe cominciato con il contatto di un uomo che si sarebbe presentato come un maresciallo dei carabinieri. Alla 55enne sarebbe stato riferito che il suo nome era in qualche modo collegato a una rapina commessa in una gioielleria.Una notizia allarmante, capace di provocare nella donna preoccupazione e confusione. Sfruttando il timore di essere coinvolta in una vicenda criminale, il falso militare sarebbe riuscito a convincerla della necessità di sottoporre i gioielli custoditi in casa a una verifica.La donna avrebbe quindi accettato di consegnare i preziosi a un uomo che si sarebbe presentato come un perito, incaricato di effettuare gli accertamenti. In realtà, secondo la ricostruzione dell'accaduto, il presunto esperto sarebbe stato parte del raggiro e avrebbe avuto il compito di impossessarsi della borsa contenente i gioielli.La truffa sembrava ormai vicina alla conclusione, con la vittima pronta a fidarsi di persone che riteneva impegnate in un'attività ufficiale. A far fallire il piano, però, è stato un errore commesso dai malviventi.Il secondo contatto fa saltare il pianoI truffatori, infatti, non si sarebbero limitati a contattare la donna, ma avrebbero raggiunto telefonicamente anche la figlia. Quest'ultima, diversamente dalla madre, non è caduta nella trappola e ha intuito che qualcosa non tornava nella storia raccontata dai presunti rappresentanti delle forze dell'ordine.Senza perdere tempo, ha chiamato il numero di emergenza 112, segnalando quanto stava accadendo e consentendo ai carabinieri di intervenire tempestivamente.La segnalazione ha permesso ai militari della tenenza di Ercolano di raggiungere il luogo dell'incontro e bloccare il presunto perito prima che potesse far perdere le proprie tracce. Il giovane aveva appena ricevuto dalla donna una borsa contenente i gioielli e, secondo quanto ricostruito, stava per allontanarsi con i preziosi.L'intervento dei carabinieri ha così impedito che la vittima perdesse i propri beni. La rapidità della chiamata e la prontezza della figlia si sono rivelate determinanti per interrompere l'azione e consentire il recupero della refurtiva.In manette un 19enne già noto alle forze dell'ordineA finire in manette è stato un ragazzo di 19 anni, già noto alle forze dell'ordine. Durante gli accertamenti, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di un tesserino dell'Arma contraffatto, che avrebbe potuto utilizzare per rendere più credibile la messinscena e rafforzare la convinzione della vittima di avere a che fare con persone autorizzate.Non solo. I militari hanno trovato anche le chiavi di uno scooter risultato avere la targa e il numero di telaio contraffatti, un ulteriore elemento finito al vaglio degli investigatori.Il mezzo potrebbe essere stato utilizzato per gli spostamenti, mentre il falso tesserino avrebbe rappresentato uno degli strumenti impiegati per sostenere il raggiro. Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire tutti gli aspetti della vicenda e l'eventuale presenza di altri soggetti coinvolti nella tentata truffa.Dopo l'arresto, il diciannovenne è stato trasferito in carcere, dove resta in attesa del giudizio dell'autorità giudiziaria.L'allarme sulle truffe agli anziani e alle famiglieL'episodio di Ercolano si inserisce nel fenomeno delle truffe telefoniche messe a segno da persone che si fingono appartenenti alle forze dell'ordine, avvocati o incaricati di presunti accertamenti giudiziari. Il meccanismo fa leva sulla paura e sull'urgenza: alla vittima viene prospettata una situazione grave, con il rischio di conseguenze legali, e viene chiesto di collaborare consegnando denaro o oggetti di valore.La vicenda dimostra quanto sia importante non lasciarsi condizionare dalla pressione psicologica esercitata durante queste telefonate. Le forze dell'ordine non chiedono di consegnare gioielli o denaro a sconosciuti con il pretesto di verificare un coinvolgimento in un reato.In caso di telefonate sospette, è fondamentale interrompere il contatto e chiamare direttamente il 112, senza utilizzare eventuali numeri forniti dall'interlocutore. Anche avvisare tempestivamente un familiare può aiutare a riconoscere l'inganno prima che sia troppo tardi.A Ercolano, proprio la lucidità della figlia ha impedito che la truffa andasse a segno. Una telefonata al numero di emergenza è bastata a trasformare quello che sembrava un raggiro destinato al successo in un intervento concluso con l'arresto del presunto responsabile e il recupero dei gioielli.