IL RAID Legano marito a moglie e li rapinano in casa

La coppia avrebbe vissuto momenti di forte paura e concitazione, fino alla conclusione dell’incubo

Momenti di paura a Controne, in provincia di Salerno, dove alcuni malviventi avrebbero fatto irruzione di notte nell’abitazione di un imprenditore del posto, immobilizzando sia lui sia la moglie. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Eboli, impegnati a ricostruire la dinamica dei fatti e a chiarire le responsabilità.Secondo le prime informazioni disponibili, i rapinatori sarebbero entrati nell’abitazione durante la notte e avrebbero bloccato l’imprenditore, legandolo a una sedia. Anche la moglie sarebbe stata immobilizzata.La coppia avrebbe vissuto momenti di forte paura e concitazione, fino alla conclusione dell’incubo. Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle modalità dell’irruzione né sulla durata dell’azione dei malviventi.Indagini in corsoRestano ancora da chiarire diversi aspetti della vicenda, a partire dall’eventuale bottino e dalle condizioni fisiche dell’imprenditore e della moglie. Le informazioni disponibili sono al momento limitate e gli accertamenti dovranno consentire di ricostruire con precisione quanto accaduto.Sul caso stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Eboli, guidati dal capitano Greta Gentili. Gli investigatori sono impegnati nelle verifiche necessarie per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili della presunta rapina.