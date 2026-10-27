CONTRABBANDO Fermata autocisterna con 1820 litri di Gpl fuorilegge

Per verificare l’effettivo quantitativo di prodotto, i militari hanno trasferito l’autocisterna presso un operatore specializzato, dove il carico è stato svuotato e pesato in condizioni di sicurezza

Un carico di 1.820 litri di GPL non dichiarati è stato scoperto dalla Guardia di Finanza a Bracciano, in provincia di Roma, durante un controllo su un’autocisterna appartenente a una società attiva nel commercio di combustibili per uso domestico.L’operazione è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Ladispoli, che hanno riscontrato incongruenze tra la documentazione fiscale e la quantità effettiva di gas trasportata. In particolare, il documento di accompagnamento indicava un carico di appena 200 litri, mentre la strumentazione del mezzo segnalava una quantità decisamente superiore.Per verificare l’effettivo quantitativo di prodotto, i militari hanno trasferito l’autocisterna presso un operatore specializzato, dove il carico è stato svuotato e pesato in condizioni di sicurezza. Gli accertamenti hanno così confermato la presenza di 1.820 litri di GPL in eccedenza rispetto a quanto dichiarato nei documenti di trasporto.Al termine delle verifiche, la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro dell’intero carico e dell’autocisterna. Il conducente del mezzo e il legale rappresentante della società proprietaria sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.L’intervento rientra nell’attività di contrasto alle irregolarità nel settore dei prodotti energetici, con particolare attenzione alla corretta dichiarazione dei quantitativi trasportati e al rispetto degli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente.