L'aeroporto di Capodichino è tra i meno puntuali del mondo

Nella graduatoria italiana riportata dall’analisi, l’unico scalo che si trova più in basso di Capodichino è Bergamo-Orio al Serio

Capodichino resta lontano dai vertici internazionali per qualità del servizio. Nella classifica AirHelp Score 2026, che prende in esame 279 aeroporti distribuiti in 76 Paesi, lo scalo napoletano si ferma al 236° posto, finendo nella parte più bassa della graduatoria. Tra gli aeroporti italiani considerati, quasi tutti fanno registrare un piazzamento migliore.A penalizzare Napoli è soprattutto la gestione dei tempi di partenza e arrivo dei voli. Il giudizio sulla puntualità si ferma infatti a 6,9, mentre gli altri indicatori ottengono valutazioni più alte: 7,7 per l’esperienza complessiva dei viaggiatori e 7,5 per strutture e comfort.Cagliari guida gli aeroporti italianiLa graduatoria nazionale riserva una sorpresa: a ottenere il risultato più alto tra gli scali italiani è Cagliari Elmas, seguito da Bari e Milano Linate. Non sono quindi i maggiori hub del Paese a occupare le prime posizioni della classifica italiana.Il confronto con gli altri aeroporti del Sud evidenzia il ritardo di Capodichino. Palermo raggiunge il 128° posto e Catania il 150°, rispettivamente 108 e 86 posizioni davanti a Napoli. Anche diversi scali del Centro-Nord precedono l’aeroporto campano: Venezia è 141ª, Torino 167ª e Firenze 178ª.Fiumicino davanti, Bergamo ancora più indietroIl divario riguarda anche Roma Fiumicino, principale hub nazionale, che si colloca al 179° posto, ben 57 posizioni sopra Napoli.Nella graduatoria italiana riportata dall’analisi, l’unico scalo che si trova più in basso di Capodichino è Bergamo-Orio al Serio, al 256° posto. Anche qui la puntualità rappresenta un punto critico: secondo i dati citati nella classifica, oltre il 30% dei voli considerati registra ritardi e il 10% viene cancellato. Il punteggio assegnato alla puntualità di Bergamo coincide con quello ottenuto da Napoli, pari a 6,9.Come viene calcolato il punteggioL’indagine AirHelp prende in considerazione i voli operati dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026 e confronta tre aspetti del servizio aeroportuale: regolarità dei voli, esperienza dei passeggeri e qualità delle infrastrutture.I parametri non hanno tutti lo stesso peso. La puntualità incide per il 60% sul risultato complessivo, mentre il giudizio dei viaggiatori e quello relativo a strutture e comfort contribuiscono ciascuno per il 20%. Nella valutazione rientrano aspetti come la disponibilità del personale, le attese, la pulizia, l’accessibilità, la segnaletica e i servizi commerciali.Servizi e comfort non compensano i ritardiI risultati di Napoli mostrano una differenza significativa tra la qualità percepita degli spazi e l’affidabilità dei collegamenti. Il 7,7 ottenuto per l’esperienza di viaggio, ad esempio, è lo stesso attribuito a Milano Linate, mentre il 7,5 assegnato a strutture e comfort supera il 7,4 di Cagliari Elmas, primo aeroporto italiano nella graduatoria.Questi risultati, tuttavia, non sono sufficienti a compensare la valutazione sulla puntualità, che nella metodologia adottata da AirHelp rappresenta il fattore più rilevante.Il 236° posto mondiale restituisce così un quadro in cui, per Capodichino, il principale margine di miglioramento indicato dalla classifica riguarda la regolarità dei voli. Un elemento particolarmente importante per uno scalo che serve Napoli e un vasto bacino di utenza regionale.