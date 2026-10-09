Ladro in chiesa porta via soldi e oggetti di valore

La segnalazione ha fatto intervenire una volante del commissariato di polizia

Neanche un luogo di culto è stato risparmiato dai ladri. Nella giornata di mercoledì, qualcuno si è introdotto nella chiesa di San Pietro, nella frazione, approfittando del fatto che l’edificio fosse chiuso, e avrebbe portato via denaro e alcuni oggetti per un valore complessivo stimato in circa 500 euro.Stando alle prime ricostruzioni, l’autore del colpo sarebbe riuscito a entrare attraverso un accesso laterale. Una volta dentro, avrebbe raccolto le monete e le altre offerte lasciate dai fedeli, per poi raggiungere la sacrestia e sottrarre alcuni degli oggetti custoditi al suo interno.La scoperta e l’arrivo della poliziaIl furto è stato scoperto nel giro di poche ore. La segnalazione ha fatto intervenire una volante del commissariato di polizia, diretto dal vicequestore Roberto Lanzetta. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo per raccogliere gli elementi utili alle indagini e ricostruire le modalità dell’intrusione.La presenza delle forze dell’ordine all’interno della chiesa ha attirato l’attenzione di abitanti e fedeli, rimasti scossi per quanto accaduto in un luogo considerato un punto di riferimento per la comunità.Il valore della refurtiva, al momento, resta indicativo. Tra gli elementi da verificare ci sono anche le testimonianze raccolte nelle ore successive al furto, che potrebbero aiutare a individuare il responsabile.Il precedente delle auto danneggiate a Santa LuciaNella frazione di Santa Lucia, intanto, da settimane si registrano episodi di danneggiamento ai danni delle auto in sosta. A essere colpiti sarebbero stati sia i veicoli dei residenti sia quelli di persone che frequentano le attività commerciali della zona.Secondo le informazioni raccolte, un uomo anziano sarebbe stato fermato dopo essere stato sorpreso mentre danneggiava alcune vetture, in particolare strappando i tergicristalli. I residenti avrebbero segnalato l’accaduto alla polizia, intervenuta sul posto per gli accertamenti del caso.L’eventuale collegamento tra i diversi episodi e l’identità dei responsabili dovranno essere chiariti attraverso le verifiche delle forze dell’ordine. Al momento, non risultano elementi sufficienti per collegare il furto nella chiesa ai danneggiamenti delle automobili.