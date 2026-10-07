La mamma ha 59 anni, il padre 70. Nasce bimba a Salerno

Le condizioni della neonata sono definite ottime

Ha 59 anni la mamma e 70 il papà: sono questi i numeri che rendono particolarmente insolita la nascita di Francesca Pia, venuta al mondo nei giorni scorsi in un ospedale del Salernitano. La piccola sta bene e, a distanza di tempo dalla nascita, ha raggiunto i 4,5 chilogrammi di peso.Il caso si inserisce tra quelli particolarmente rari nell’ambito della medicina della riproduzione, proprio per l’età della madre al momento del concepimento. A seguire il percorso che ha portato alla nascita della bambina è stata l’équipe guidata dal professor Mario Polichetti.Francesca Pia pesava 2,4 chilogrammi quando è nata. La crescita successiva, secondo quanto riferito dal medico, è proseguita regolarmente, fino ad arrivare agli attuali 4,5 chilogrammi. Le condizioni della neonata sono definite ottime.«Siamo di fronte a un caso davvero eccezionale», sottolinea Polichetti, spiegando che un concepimento a 59 anni rappresenta un evento estremamente raro. Per l’équipe, aggiunge, la maggiore soddisfazione è aver accompagnato l’intero percorso fino alla nascita di una bambina che oggi gode di buona salute.L’aspetto clinico, secondo il professore, resta comunque quello centrale. L’età dei genitori rende la vicenda fuori dall’ordinario, ma il dato più importante è rappresentato dall’evoluzione positiva della neonata. «Al di là della straordinarietà del caso, quello che conta davvero è che Francesca Pia sia venuta al mondo e stia bene», osserva.La storia assume così un significato particolare anche per chi ha seguito il percorso dal punto di vista medico. Una gravidanza a un’età materna così avanzata richiede infatti un’attenta gestione delle diverse fasi cliniche, fino al momento del parto e al successivo monitoraggio della neonata.«Quando si affrontano percorsi così complessi, ogni passaggio richiede grande attenzione e responsabilità», spiega ancora Polichetti. Il risultato finale, per il medico, è racchiuso nelle condizioni della bambina e nella sua crescita: «Vedere oggi questa bambina stare bene è la gratificazione più importante per tutta l’équipe».La nascita di Francesca Pia rappresenta dunque un episodio di particolare interesse nel panorama della medicina della riproduzione, soprattutto per la combinazione delle età dei genitori. Una mamma di 59 anni e un papà di 70 costituiscono infatti un dato anagrafico decisamente insolito per una nascita di questo tipo.Per Polichetti, la vicenda può avere un interesse che va oltre il territorio salernitano, proprio per la rarità di concepimenti a queste età. Ma, al di là dell’eccezionalità del percorso, il punto conclusivo resta quello più semplice: la bambina è nata e sta crescendo bene.«Per un medico non c’è soddisfazione più grande che vedere il risultato del proprio lavoro trasformarsi nella nascita di una nuova vita», conclude Polichetti.