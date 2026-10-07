La figlia di Asia Argento e Morgan vittima di revenge porn a Napoli

Le ricerche condotte dalla Polizia Ferroviaria di Napoli hanno permesso di localizzare il cellulare nella stazione centrale del capoluogo campano, dove si trovava anche l'uomo

Dopo una lite, le avrebbe sottratto il cellulare per poi pubblicare, attraverso il suo profilo social, un video privato. È quanto denunciato da Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, che sarebbe stata vittima di revenge porn.I fatti si sarebbero verificati tra Napoli e Licola, località a nord del capoluogo campano. La 25enne ha presentato denuncia alla Polizia di Stato. Gli investigatori si erano già attivati, secondo quanto si apprende, dopo una segnalazione di Asia Argento, che avrebbe notato il filmato online e dato l'allarme.Le ricerche condotte dalla Polizia Ferroviaria di Napoli hanno permesso di localizzare il cellulare nella stazione centrale del capoluogo campano, dove si trovava anche l'uomo. Quest'ultimo, apparso in stato confusionale, è stato inizialmente accompagnato all'Ospedale del Mare per essere affidato alle cure dei sanitari.Successivamente l'uomo è stato denunciato per revenge porn, furto e accesso abusivo a un sistema informatico. Sulla vicenda la Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta, affidata alla sezione Fasce deboli.Gli accertamenti dovranno ora ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare le modalità attraverso le quali il video privato sarebbe stato pubblicato online.