LA TRAGEDIA Investito da moto, pedone muore in ospedale

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo e lo hanno trasferito in codice d’urgenza all’ospedale Cardarelli

L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 19.15, nella parte alta della strada. L’anziano è stato trasportato al Cardarelli in condizioni disperate, ma è deceduto poco dopo l’una di notte. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.Tragedia nella serata di ieri a Napoli, dove un uomo di 76 anni è morto dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava via Pietro Castellino, nella parte alta della città. L’incidente si è verificato intorno alle 19.15, all’altezza del civico 155.Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava terminando l’attraversamento della carreggiata quando è stato travolto dal motociclo, condotto da un uomo di 51 anni. L’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni del pedone sono apparse subito disperate.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo e lo hanno trasferito in codice d’urgenza all’ospedale Cardarelli. I medici hanno tentato di salvargli la vita, ma poco dopo l’una di notte ne hanno constatato il decesso.I rilievi della polizia localeSul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti dell’Unità operativa Infortunistica stradale della polizia locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento.La moto coinvolta è stata sequestrata, mentre al conducente è stata ritirata la patente. L’uomo è stato inoltre sottoposto agli esami urgenti previsti dalla legge, finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze e la presenza di alterazioni psicofisiche.Accertamenti per chiarire la dinamicaLa salma del 76enne è stata trasferita all’Istituto di medicina legale, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà anche l’eventuale esecuzione dell’autopsia.Gli investigatori stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere presenti nella zona e cercando eventuali testimoni che possano fornire elementi utili.Le immagini e le dichiarazioni raccolte saranno fondamentali per chiarire la sequenza dell’investimento e accertare eventuali responsabilità. Le indagini sono in corso.