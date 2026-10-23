SCONTRI Inneggiano alla distruzione in chat, presi 7 napoletani

L’indagine è partita a seguito dei gravi episodi di violenza verificatisi nel fine settimana precedente nel Nord Italia

La Polizia di Stato di Napoli ha eseguito questa mattina un decreto di perquisizione personale e locale emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di sette soggetti, nell’ambito di un’attività investigativa relativa a una serie di presunti reati contro l’ordine pubblico.L’intervento è stato condotto dalla Digos della Questura di Napoli, con il supporto del locale COSC, dopo l’acquisizione di informazioni su possibili iniziative di protesta che avrebbero potuto svolgersi nel centro cittadino nella giornata di sabato 24 ottobre.I messaggi violenti individuati nelle chatL’indagine è partita a seguito dei gravi episodi di violenza verificatisi nel fine settimana precedente nel Nord Italia, in particolare a Milano. Gli investigatori napoletani hanno intensificato il monitoraggio della rete, concentrando l’attenzione soprattutto su alcune piattaforme di messaggistica istantanea.Nel corso delle verifiche sarebbero emersi messaggi dal contenuto violento e provocatorio, diffusi attraverso alcune chat create pochi giorni prima. Secondo quanto riferito dagli investigatori, i contenuti avrebbero incitato a commettere atti di violenza, devastazione e saccheggio in relazione a una possibile iniziativa di protesta prevista a Napoli.Alla luce degli elementi raccolti e del contesto rilevato, la Digos ha svolto ulteriori accertamenti per identificare le persone che avrebbero condiviso o diffuso i messaggi ritenuti più rilevanti ai fini investigativi.Il sequestro di coltelli, mazze e cesoieLe perquisizioni eseguite questa mattina hanno consentito di rinvenire diversi oggetti ritenuti potenzialmente atti a offendere, che sono stati sottoposti a sequestro.Tra il materiale recuperato figurano un coltello a serramanico con una lama di circa 23 centimetri, mazze in alluminio e cesoie. Gli agenti hanno inoltre sequestrato uno scaldacollo e alcuni guanti.Gli oggetti saranno valutati nell’ambito degli accertamenti per chiarire la loro eventuale rilevanza rispetto ai fatti oggetto dell’indagine.Accertamenti in vista della protesta del 24 ottobreL’attività investigativa mira a ricostruire la natura dei messaggi individuati online, il ruolo delle persone coinvolte e l’eventuale collegamento tra le conversazioni monitorate e la possibile iniziativa di protesta annunciata per sabato nel centro di Napoli.Le perquisizioni costituiscono un passaggio investigativo e non equivalgono a un accertamento definitivo di responsabilità. La posizione delle sette persone dovrà essere valutata dall’autorità giudiziaria sulla base degli elementi raccolti e nel rispetto della presunzione di innocenza.L’intervento si inserisce nell’attività preventiva delle forze dell’ordine volta a individuare eventuali preparativi di condotte violente e a tutelare la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni e iniziative di piazza.