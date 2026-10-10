Incidente tra 6 auto, conducenti intrappolati

una delle auto avrebbe perso il controllo durante un tentativo di sorpasso, urtando inizialmente il veicolo che stava superando

Violento incidente stradale in via Terracina, nel quartiere Fuorigrotta, nella zona occidentale di Napoli. Almeno sei veicoli sono rimasti coinvolti in una carambola che ha provocato danni alle auto e disseminato frammenti di carrozzeria lungo la carreggiata. Il bilancio iniziale parla di almeno due persone ferite.Ad avere la peggio, secondo le prime informazioni, è stato uno dei conducenti, rimasto intrappolato nell’abitacolo dopo che il cofano della sua vettura si è completamente accartocciato nell’impatto. Per consentirgli di uscire è stato necessario l’intervento dei soccorritori, che hanno utilizzato un piede di porco per liberarlo.La possibile dinamica: un sorpasso finito maleIl sinistro è avvenuto a breve distanza dall’ospedale San Paolo. Stando a una prima ricostruzione ancora da verificare, una delle auto avrebbe perso il controllo durante un tentativo di sorpasso, urtando inizialmente il veicolo che stava superando.La vettura avrebbe poi colpito un’altra automobile, terminando la propria corsa contro tre mezzi parcheggiati ai margini della strada. La violenza dell’urto ha provocato ingenti danni e la dispersione di parti delle carrozzerie sull’asfalto.Le cause e l’esatta sequenza degli impatti restano al vaglio degli agenti, che dovranno ricostruire quanto accaduto anche attraverso le testimonianze e le eventuali registrazioni delle telecamere presenti nella zona.Strada chiusa per i soccorsi e i rilieviSul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, appartenenti al reparto Infortunistica Stradale diretto dal comandante Vincenzo Cirillo, insieme alla Polizia di Stato e al personale sanitario del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro.Secondo le prime informazioni, non si registrerebbero feriti in gravi condizioni. Numerosi, invece, i danni riportati dalle auto coinvolte e dai veicoli parcheggiati.Via Terracina è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi fotografici e raccolto gli elementi utili a chiarire la dinamica dell’incidente.