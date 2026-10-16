Camionisti bloccano l'A30 a Nola e lo svincolo sull'A1

La situazione più delicata si registra sulla A30 Caserta-Salerno

È iniziata dalla mezzanotte ed è ancora in corso la protesta dei camionisti contro il caro carburante lungo alcune delle principali arterie autostradali tra le province di Napoli e Caserta. I conducenti dei mezzi pesanti hanno organizzato presidi in diversi punti della rete viaria, richiamando l’attenzione sulle difficoltà legate all’aumento dei costi del carburante.La mobilitazione interessa in particolare l’autostrada A30 Caserta-Salerno e l’A1 Milano-Napoli. I mezzi sono presenti nei pressi dei caselli di Nola e Caianello, mentre un altro presidio è stato segnalato nell’area di Caserta Sud.La protesta, pur lasciando inizialmente un varco per consentire il transito degli altri veicoli, sta creando ripercussioni sulla circolazione, con rallentamenti e code in prossimità delle zone interessate.A30, chiusa temporaneamente l’uscita di NolaLa situazione più delicata si registra sulla A30 Caserta-Salerno, dove, intorno alle 9:15, secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, è stata disposta la chiusura temporanea dell’uscita di Nola in entrambe le direzioni di provenienza.Il provvedimento è stato adottato in conseguenza della manifestazione organizzata in corrispondenza della stazione autostradale. La presenza dei mezzi in protesta ha comportato anche la formazione di una coda di circa un chilometro nel tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Nola, in direzione Caserta.Per gli automobilisti diretti verso Nola, l’indicazione fornita è quella di utilizzare, in alternativa, l’uscita di Tufino.Presidi anche a Caianello e Caserta SudLa protesta non si limita alla A30. Altri camionisti sono in presidio nei pressi del casello di Caianello, lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, e nell’area di Caserta Sud.Nei punti interessati, i mezzi pesanti stanno manifestando contro il costo del carburante, lasciando, secondo le informazioni disponibili, uno spazio per consentire il passaggio degli altri veicoli. La presenza dei camion, tuttavia, sta incidendo sulla fluidità del traffico, soprattutto in prossimità degli accessi autostradali.La situazione è in evoluzione e le condizioni della circolazione possono cambiare in base all’andamento della mobilitazione e alle eventuali misure adottate per garantire la sicurezza stradale.Polizia Stradale sul posto: monitoraggio della viabilitàLa Polizia Stradale sta monitorando i presidi e l’andamento della circolazione nelle aree interessate. Sulla A30, oltre alle pattuglie, sono presenti gli operatori del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia, impegnati nella gestione delle conseguenze sulla viabilità.L’obiettivo è garantire la sicurezza degli automobilisti e consentire il transito dei veicoli, limitando per quanto possibile i disagi provocati dalla manifestazione.Per chi deve mettersi in viaggio tra Napoli, Caserta e Salerno, è quindi opportuno prestare attenzione agli aggiornamenti sul traffico e valutare percorsi alternativi, soprattutto per raggiungere la zona di Nola.La protesta dei camionisti, avviata nella notte per richiamare l’attenzione sul caro carburante, prosegue mentre le autorità competenti continuano a seguire l’evoluzione della situazione lungo le principali arterie autostradali della Campania.