Camion bloccato sui binari viene colpito da un treno

Il conducente stava attraversando il passaggio a livello quando sarebbero entrate in funzione le sbarre

Attimi di forte apprensione a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, dove un camion è rimasto bloccato sui binari di un passaggio a livello proprio mentre stava sopraggiungendo un treno. L’incidente si è verificato nella zona di San Pasquale, lungo la linea ferroviaria che collega Nocera Inferiore, Mercato San Severino e Salerno attraverso Codola.Il rischio di uno scontro più grave è stato scongiurato grazie alla tempestiva reazione del macchinista, che si sarebbe accorto della presenza del mezzo pesante e avrebbe frenato per ridurre la velocità del convoglio. Il treno ha comunque urtato il camion, ma l’impatto è stato lieve.Secondo le informazioni disponibili, non si registrano feriti né tra le persone coinvolte nell’incidente né tra i passeggeri a bordo del convoglio. Resta però la paura per quanto accaduto, in una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie.Il camion resta intrappolato durante la chiusura delle sbarreLa prima ricostruzione dell’incidente parte dal transito del mezzo pesante, proveniente da Nocera Inferiore. Il conducente stava attraversando il passaggio a livello quando sarebbero entrate in funzione le sbarre.A quel punto, il camion non sarebbe riuscito a liberare tempestivamente l’attraversamento, rimanendo fermo in corrispondenza dei binari. Una circostanza particolarmente rischiosa, perché proprio lungo quella tratta ferroviaria stava arrivando un convoglio.La presenza del mezzo pesante sulla sede ferroviaria ha creato una situazione di pericolo immediato. Le cause precise e le circostanze che hanno portato il camion a rimanere bloccato dovranno essere chiarite attraverso gli accertamenti sull’accaduto.Il macchinista frena: il treno urta il mezzo pesanteA evitare conseguenze più gravi è stata la prontezza del macchinista, che avrebbe individuato l’ostacolo riuscendo a rallentare il treno prima dell’impatto.La collisione non è stata completamente evitata, ma il convoglio ha urtato il camion con una forza limitata. Il bilancio, secondo quanto riferito, non comprende feriti.L’episodio ha comunque provocato momenti di grande tensione, considerando la pericolosità di un eventuale impatto tra un treno in movimento e un mezzo pesante fermo sui binari. La frenata ha contribuito a contenere le conseguenze dell’incidente.Intervengono Polfer e tecnici RFIDopo l’urto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria di Napoli e il personale tecnico di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).Gli operatori hanno avviato le attività necessarie a verificare le condizioni dell’infrastruttura e a ripristinare la sicurezza nell’area interessata. Il contatto tra il convoglio e il camion ha infatti reso necessarie verifiche prima del ritorno alla normale circolazione ferroviaria.Gli accertamenti della Polfer sono finalizzati a ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre i tecnici di RFI si sono occupati delle verifiche di competenza sulla linea.L’episodio si è verificato lungo il collegamento ferroviario Nocera Inferiore-Mercato San Severino-Salerno via Codola, che attraversa diversi centri dell’Agro nocerino-sarnese e dell’area salernitana.La sicurezza ai passaggi a livelloIl bilancio dell’incidente di Roccapiemonte è fortunatamente limitato a un impatto lieve e all’assenza di feriti. La vicenda evidenzia tuttavia i rischi legati all’attraversamento dei passaggi a livello quando le barriere sono in fase di chiusura o risultano già abbassate.In questi punti, la presenza di un veicolo sui binari può trasformarsi rapidamente in un’emergenza, soprattutto quando un convoglio è ormai in avvicinamento.Saranno gli accertamenti a chiarire perché il camion non sia riuscito a completare l’attraversamento in tempo e a definire con maggiore precisione le responsabilità e le circostanze dell’accaduto.Intanto, resta decisivo l’intervento del macchinista, che ha consentito di limitare le conseguenze di una situazione potenzialmente molto pericolosa.