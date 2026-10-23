IL ROGO Incendio in Stazione, stop alle info per i viaggiatori

In attesa del ripristino, gli aggiornamenti vengono comunicati direttamente attraverso gli annunci degli operatori di Rete Ferroviaria Italiana

Disservizio nel nodo ferroviario di Napoli a causa di un incendio che ha interessato un locale tecnico di un operatore telefonico. Il sistema di informazione al pubblico è temporaneamente fuori servizio: i viaggiatori vengono aggiornati attraverso gli annunci diffusi dagli operatori di Rete Ferroviaria Italiana.Problemi nelle stazioni ferroviarie del nodo di Napoli, dove il sistema di informazione al pubblico risulta attualmente non funzionante in seguito a un incendio che ha coinvolto un locale tecnico appartenente a un operatore telefonico.Il guasto impedisce il regolare funzionamento del sistema utilizzato per fornire ai passeggeri le informazioni di servizio. In attesa del ripristino, gli aggiornamenti vengono comunicati direttamente attraverso gli annunci degli operatori di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), così da garantire ai viaggiatori le indicazioni necessarie durante la permanenza in stazione.Intervento in corso per ripristinare il servizioLe autorità competenti sono impegnate nelle operazioni necessarie a gestire le conseguenze dell’incendio e consentire il ritorno alla piena funzionalità degli impianti.Al momento non sono stati indicati tempi precisi per il ripristino del sistema informativo. La piena operatività potrà essere recuperata al termine degli interventi tecnici necessari.Ai passeggeri è quindi consigliato prestare attenzione agli annunci sonori diffusi nelle stazioni e alle comunicazioni del personale ferroviario, facendo riferimento a questi canali per ricevere informazioni aggiornate sul servizio.