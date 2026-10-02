Incendio in casa, bimba di due anni resta intrappolata senza sensi

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'edificio

Momenti di paura nel pomeriggio di mercoledì 30 settembre a San Marco Evangelista, nel Casertano, dove un incendio è divampato all'interno di un palazzo, intrappolando quattro persone nei rispettivi appartamenti. A metterle in salvo sono stati gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto.I poliziotti della Squadra Volante del commissariato di Maddaloni si sono trovati davanti a una densa nube di fumo nero che fuoriusciva dall'edificio, mentre le fiamme si propagavano rapidamente. Dall'interno dello stabile sono inoltre arrivate chiare richieste di aiuto.Gli agenti hanno quindi superato la recinzione esterna e raggiunto il pianerottolo di un appartamento completamente invaso dal fumo. All'interno hanno trovato una donna e la figlia di appena 2 anni, riuscendo a portarle fuori dall'edificio.La bambina, trovata in stato di semicoscienza a causa delle esalazioni, è stata immediatamente affidata alle cure dei sanitari del 118, intervenuti insieme alle forze dell'ordine.Salvate altre due personeNonostante le condizioni difficili, i poliziotti sono successivamente rientrati nello stabile per verificare la presenza di altre persone in pericolo. Raggiunto un secondo appartamento, hanno individuato altre due persone rimaste intrappolate a causa del fumo e delle fiamme, riuscendo a condurle all'esterno.Sul posto sono poi arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'edificio. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alle persone tratte in salvo.L'ipotesi del cortocircuitoRestano da chiarire le cause dell'incendio. Secondo i primi rilievi, le fiamme potrebbero essere state provocate da un cortocircuito verificatosi nei locali seminterrati del palazzo.Si tratta, al momento, di un'ipotesi. Gli accertamenti proseguiranno per ricostruire con precisione l'origine del rogo e chiarire la dinamica dell'incendio.