In giro con jammer per rubare auto, arrestato

Aveva anche una chiave universale per automobili

Un arresto, 13 persone denunciate e sette segnalazioni alla Prefettura per presunto uso personale di sostanze stupefacenti. È il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri, che hanno complessivamente identificato 126 persone e sottoposto a verifica 51 veicoli. Nel corso dell’attività sono state inoltre contestate 22 violazioni al Codice della strada.A finire in manette è stato un uomo di 34 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine. Durante una perquisizione, i militari avrebbero trovato nella sua disponibilità una busta contenente due panetti e cinque dosi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale ritenuto utile per il confezionamento della droga.Al termine degli accertamenti il 34enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, in attesa delle successive decisioni dell’autorità giudiziaria.Tra le persone denunciate figura invece un 32enne, fermato durante uno dei controlli e trovato, secondo quanto contestato, con un dispositivo jammer e una chiave universale per automobili. Per lui è scattata la denuncia.Un altro controllo ha riguardato un 35enne che si trovava già agli arresti domiciliari. I carabinieri lo avrebbero rintracciato fuori dall'abitazione presso la quale avrebbe dovuto rispettare la misura: nei suoi confronti è stata quindi contestata l’ipotesi di evasione.Problemi anche per un 41enne sottoposto ai domiciliari. Durante il controllo, i militari avrebbero constatato che il braccialetto elettronico era stato tagliato. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento.Nell’attività di controllo è incappato inoltre un 30enne, denunciato perché sorpreso alla guida senza patente. A suo carico sarebbe stata contestata anche la recidiva nel biennio.Il dispositivo di controlli ha interessato complessivamente persone e mezzi, con particolare attenzione alle violazioni stradali e alle condotte che hanno portato alle segnalazioni amministrative o alle denunce. I sette segnalati alla Prefettura sono stati individuati, secondo gli accertamenti, per detenzione di sostanze stupefacenti destinata all’uso personale.