SICUREZZA In Campania arriva il numero unico d'emergenza 112

per incendi, incidenti, malori o qualsiasi altra emergenza, basterà chiamare un unico numero, mentre gli attuali 113, 115 e 118 continueranno comunque a funzionare

La Campania introduce il Numero Unico Europeo di Emergenza 112 con un'attivazione graduale che si concluderà il 9 dicembre nel distretto di Napoli. Da quel momento, per incendi, incidenti, malori o qualsiasi altra emergenza, basterà chiamare un unico numero, mentre gli attuali 113, 115 e 118 continueranno comunque a funzionare e verranno instradati allo stesso sistema. Il calendario dell'attivazione L'avvio avverrà in sei settimane, seguendo i distretti telefonici della regione: Data Territorio Prefissi 27 ottobre Salerno, Battipaglia, Vallo della Lucania, Sala Consilina 089, 0828, 0974, 0975 10 novembre Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi 0825, 0827 24 novembre Caserta e Benevento 0823, 0824 9 dicembre Napoli e area metropolitana 081Il servizio sarà gratuito sia da telefono fisso sia da cellulare. Come funziona il NUE 112 Il sistema prevede due fasi: 1. Un operatore della Centrale Unica di Risposta risponde alla chiamata, raccoglie le informazioni essenziali (cosa è successo, dove e quale aiuto serve) e acquisisce i dati disponibili per la localizzazione del chiamante. 2. La chiamata viene trasferita, insieme a una scheda con le informazioni raccolte, alla centrale operativa competente (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco o 118), che coordina l'intervento e invia i soccorsi. Questo meccanismo permette di filtrare le chiamate improprie, lasciando alle centrali operative solo le richieste di soccorso effettive. Cosa cambia per i cittadini - Il 112 diventa il punto di accesso unico per tutte le emergenze. - I numeri 113, 115 e 118 restano attivi, ma le chiamate saranno instradate al NUE. - Tutte le comunicazioni saranno registrate e tracciabili. - Sarà disponibile un servizio di interpretariato e mediazione linguistica per turisti e cittadini stranieri. Un sistema già diffuso in Europa Il NUE 112 è il numero di emergenza unico previsto dall'Unione Europea ed è già operativo in gran parte del territorio italiano e negli altri Paesi membri. In Campania il servizio sarà gestito da SMA Campania, con il coordinamento della Direzione generale della Protezione Civile regionale.Per i cittadini di Napoli e dell'area con prefisso 081, la novità entrerà in vigore dal 9 dicembre, completando l'estensione del servizio in tutta la regione.