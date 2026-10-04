Imprenditore immobilizzato e rapinato in casa da 4 banditi

Nel bottino sono finiti anche alcuni monili in oro e un orologio. Prima di scappare, i quattro hanno preso anche la Mercedes

Lo hanno seguito fino all’abitazione, hanno aspettato che entrasse e poi lo hanno raggiunto puntandogli contro una pistola. È iniziato così l’assalto ai danni di un imprenditore di poco più di 70 anni, finito nel mirino di una banda composta da quattro uomini con il volto coperto. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì a Laureana Cilento.I rapinatori avrebbero seguito gli spostamenti della vittima prima di entrare in azione. Una volta davanti alla casa, lo hanno costretto a entrare e lo hanno immobilizzato. Sotto la minaccia dell’arma, l’uomo è stato obbligato ad aprire la cassaforte, dalla quale i malviventi hanno portato via denaro contante e diversi oggetti di valore.Nel bottino sono finiti anche alcuni monili in oro e un orologio. Prima di scappare, i quattro hanno preso anche la Mercedes dell’imprenditore, utilizzandola per allontanarsi dalla zona.La vittima immobilizzata in casaL’uomo, che vive solo, è stato fatto sedere e immobilizzato mentre i rapinatori rovistavano nella cassaforte. Nonostante la violenza dell’irruzione, non ha riportato ferite. È rimasto però profondamente scosso per quanto accaduto.L’abitazione si trova nelle immediate vicinanze dell’impresa di famiglia, un’attività specializzata nella carpenteria metallica e nella produzione di infissi. La struttura è facilmente raggiungibile dalla provinciale Via del Mare, arteria che collega Agropoli con gli altri centri della costa.Le indagini dei carabinieriSul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Guido Carlo Decugis. I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione le fasi della rapina e risalire all’identità dei quattro responsabili.Particolare attenzione è rivolta al percorso compiuto dai banditi prima e dopo il colpo. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, nella speranza di individuare i movimenti della banda e ricostruire la fuga.La fuga e l’allarme nel CilentoLa posizione dell’abitazione, vicina alla strada statale 18 e collegata a diverse arterie della zona, potrebbe aver consentito ai rapinatori di allontanarsi rapidamente dopo aver abbandonato la casa.L’episodio riporta l’attenzione sulle rapine e sui furti nelle abitazioni del territorio cilentano, soprattutto per la modalità dell’assalto: in questo caso la vittima sarebbe stata pedinata e poi aggredita direttamente all’interno della propria abitazione.Nei giorni scorsi, inoltre, i carabinieri avevano eseguito cinque misure cautelari nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Vallo della Lucania su una serie di furti e rapine commessi in diversi comuni a sud della provincia di Salerno. Gli episodi, tuttavia, dovranno essere valutati separatamente e non risultano al momento elementi che colleghino automaticamente la rapina di Laureana Cilento a quella precedente operazione.