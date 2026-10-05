Immobile abusivo di tre piani demolito dopo 18 anni dalla sentenza

Al momento dell’abbattimento, il secondo livello risultava ancora aperto sui lati

Sono dovuti passare diciotto anni perché venisse eseguito il provvedimento di demolizione. Ad Agerola le ruspe sono entrate in azione per rimuovere un immobile abusivo per il quale la sentenza era stata emessa nel 2008.L’intervento ha riguardato un fabbricato rurale realizzato in cemento armato e articolato su tre piani, ciascuno con una superficie di circa 79 metri quadrati. La struttura era completata da una copertura in legno con falde inclinate. Al momento dell’abbattimento, il secondo livello risultava ancora aperto sui lati, mentre gli altri due piani erano rimasti allo stato grezzo.Il manufatto, destinato a deposito, si trovava in via Casa Coppola, in un contesto caratterizzato da particolari fragilità e vincoli ambientali. L’area è infatti sottoposta a tutela paesaggistica e ambientale, ricade in zona sismica ed è classificata anche come territorio a elevata pericolosità sotto il profilo del rischio frane.A disporre l’esecuzione dell’abbattimento è stata la sezione distaccata di Gragnano del tribunale di Torre Annunziata, dando seguito al provvedimento risalente al 2008.Secondo quanto comunicato dalla Procura di Torre Annunziata, la demolizione è stata effettuata attraverso il regime di autodemolizione. Una modalità che ha consentito di procedere senza anticipazioni economiche da parte dell’amministrazione comunale e della Cassa Depositi e Prestiti.L’intervento si inserisce così nell’attività di esecuzione delle sentenze definitive riguardanti opere realizzate abusivamente, con particolare attenzione ai manufatti presenti in aree sottoposte a vincoli ambientali e caratterizzate da condizioni di rischio territoriale.